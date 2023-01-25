Без духовки и автоклава: самый простой рецепт тушенки из курицы
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Такая тушенка может храниться целый год
В условиях военного времени такое блюдо как тушенка актуально как никогда. Существует множество рецептов тушенки, по которым ее легко приготовить в домашних условиях. Публикуем для вас рецепт тушенки из курицы, для приготовления которой даже не понадобится духовка.
Рецепт домашней тушенки из курицы
Ингредиенты:
- Курица — 4 кг
- Уксус — 4 ст.л.
- Петрушка — 1 пуч.
- Черный перец молотый
- Соль — 5 ч.л.
- Лук — 4 шт
- Паприка по вкусу
Способ приготовления:
- Разрежьте курицу на крупные куски, хорошо помойте и просушите.
- Переложите курицу в большую емкость, добавьте 4 ч. л. соли, перец, паприку (или другие специи по своему вкусу) и уксус 4 %. Хорошо перемешайте и оставьте на 30–60 минут мариноваться.
- Нарежьте лук кольцами, а петрушку порубите. Смешайте подготовленные ингредиенты вместе, посолите.
- Вымойте и высушите литровые банки. На дно каждой выложите немного лука с петрушкой, затем слой мяса, опять лук, и так заполните емкость доверху. Плотно закройте крышками.
- Застелите дно кастрюли полотенцем, поместите в нее банки и залейте водой, чтобы она полностью покрыла тару. Доведите до кипения, после чего томите заготовку 6 часов на медленном огне. Оставьте тушенку в кастрюле до полного остывания.
Поскольку мясо готовится под крышкой, оно выделяет много своего сока. Поэтому получается мягким, с насыщенным вкусом. После остывания жидкость превращается в желейную массу и служит природным консервантом. Хранить куриную тушенку можно до 12 месяцев при условии, что температура не будет превышать +10 градусов.
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