Як приготувати ароматні пампушки без яєць: простий рецепт
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Немає причин відмовляти собі в смачній пишній булочці через брак одного, здавалося б, потрібного інгредієнта
Без яєць можна приготувати не один вид хлібобулочних виробів. Так, без цього скріплювального продукту добре виходить приготувати повітряний і легкий хліб на воді. На цей раз ми пропонуємо рецепт пишних, ароматних пампушок, які можна зробити з часником.
Тісто виходить дуже м’яким, легким та повітряним, пише saitkulinarii.info.
Інгредієнти:
- 1 склянка теплої води;
- 2 ст. цукру;
- 3 ст. соняшникової олії;
- 11 г сухих дріжджів;
- дрібка солі;
- 3 склянки борошна.
Спосіб приготування:
- Вода має бути теплою, не окріп (50-60 градусів). Відразу змішайте в мисці воду, цукор, сіль, дріжджі олію і поступово додаючи борошно замісити тісто. Спершу перемішуйте ложкою, а потім руками. Тісто трохи повинне липнути до рук, не варто сильно забивати його мукою.
- Форму для випікання змастіть олією.
- Скатайте кульки розміром, як невелике яблуко.
- Викладіть у форму поруч один з одним.
- Духовку можна нагрівати до 180 градусів.
- Дайте булочкам постояти приблизно 2-3 хвилини та відправте в гарячу духовку випікатися до готовності. Десь посередині випікання змастіть верх булочок сумішшю з води та цукру.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати повітряний хліб на сковороді.
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