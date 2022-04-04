Як приготувати ароматні пампушки без яєць: простий рецепт

Немає причин відмовляти собі в смачній пишній булочці через брак одного, здавалося б, потрібного інгредієнта

Без яєць можна приготувати не один вид хлібобулочних виробів. Так, без цього скріплювального продукту добре виходить приготувати повітряний і легкий хліб на воді. На цей раз ми пропонуємо рецепт пишних, ароматних пампушок, які можна зробити з часником.

Тісто виходить дуже м’яким, легким та повітряним, пише saitkulinarii.info.

Інгредієнти:

1 склянка теплої води;

2 ст. цукру;

3 ст. соняшникової олії;

11 г сухих дріжджів;

дрібка солі;

3 склянки борошна.

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Спосіб приготування:

Вода має бути теплою, не окріп (50-60 градусів). Відразу змішайте в мисці воду, цукор, сіль, дріжджі олію і поступово додаючи борошно замісити тісто. Спершу перемішуйте ложкою, а потім руками. Тісто трохи повинне липнути до рук, не варто сильно забивати його мукою. Форму для випікання змастіть олією. Скатайте кульки розміром, як невелике яблуко. Викладіть у форму поруч один з одним. Духовку можна нагрівати до 180 градусів. Дайте булочкам постояти приблизно 2-3 хвилини та відправте в гарячу духовку випікатися до готовності. Десь посередині випікання змастіть верх булочок сумішшю з води та цукру.

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