Рус

Як приготувати ароматні пампушки без яєць: простий рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
60
Пампушки з часником Новина оновлена 04 квітня 2022, 15:40
Пампушки з часником

Немає причин відмовляти собі в смачній пишній булочці через брак одного, здавалося б, потрібного інгредієнта

Без яєць можна приготувати не один вид хлібобулочних виробів. Так, без цього скріплювального продукту добре виходить приготувати повітряний і легкий хліб на воді. На цей раз ми пропонуємо рецепт пишних, ароматних пампушок, які можна зробити з часником.

Тісто виходить дуже м’яким, легким та повітряним, пише saitkulinarii.info.

Інгредієнти:

  • 1 склянка теплої води;
  • 2 ст. цукру;
  • 3 ст. соняшникової олії;
  • 11 г сухих дріжджів;
  • дрібка солі;
  • 3 склянки борошна.

Спосіб приготування:

  1. Вода має бути теплою, не окріп (50-60 градусів). Відразу змішайте в мисці воду, цукор, сіль, дріжджі олію і поступово додаючи борошно замісити тісто. Спершу перемішуйте ложкою, а потім руками. Тісто трохи повинне липнути до рук, не варто сильно забивати його мукою.
  2. Форму для випікання змастіть олією.
  3. Скатайте кульки розміром, як невелике яблуко.
  4. Викладіть у форму поруч один з одним.
  5. Духовку можна нагрівати до 180 градусів.
  6. Дайте булочкам постояти приблизно 2-3 хвилини та відправте в гарячу духовку випікатися до готовності. Десь посередині випікання змастіть верх булочок сумішшю з води та цукру.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати повітряний хліб на сковороді.

Теги:
#Рецепти #Пампушки
Прапор України знову майорить над частиною раніше окупованих територій
Україна
Українські війська повністю звільнили Київську та Чернігівську області (мапи)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Прапор України знову майорить над частиною раніше окупованих територій
Українські війська повністю звільнили Київську та Чернігівську області (мапи)
Дата публікації
Категорія
Грузинський кордон
Грузія допомагає армії путіна з постачанням військової техніки в обхід санкцій — розвідка
Дата публікації
Категорія
Окупанти намагаються покращити тактичне становище на півдні України
Ворог планує ескалацію на сході та намагається зміцнитися на півдні: зведення Генштабу
Дата публікації
Категорія
Знищені українські будинки армією окупантів
Російські ЗМІ відверто закликають до масових репресій проти українців: що відомо
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 4 квітня
Війна - день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв