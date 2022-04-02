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Без яєць та молочних продуктів: простий рецепт ароматного хліба на воді

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Без яєць та молочних продуктів: простий рецепт ароматного хліба на воді

Хліб за цим рецептом виходить неймовірно повітряним та легким.

Що може бути смачніше свіжого хліба? А оскільки в нинішній ситуації в Україні, у деяких регіонах взагалі проблематично його купити. Раніше ми вже розповідали, як приготувати повітряний домашній хліб на сковороді, а тепер хочемо поділитися рецептом м’якого та легкого батона, з яким ні який магазинний хліб не зрівняється.

Рецептом на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася кулінарний блогер під ніком _diana__cher.

Такий домашній батон не кришиться при нарізці, а тісто для нього готується з найпростіших і найдоступніших продуктів: у ньому немає яєць та молочних продуктів.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне – 700 г.,
  • дріжджі сухі – 10 г,
  • цукор – 2 ч.л.
  • сіль – 2 ч.л.
  • вода тепла – 420 мл.,
  • олія – 60 г.

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно і додайте до нього цукор, сіль і дріжджі. Після до сухих інгредієнтів додайте теплу воду та олію.
  2. Добре вимісіть тісто. Варто відзначити, що воно має бути липким.
  3. Скатайте тісто в кулю, покласти його в миску і накрити рушником. Поставте тісто на пів години у тепле місце.
  4. Після сильно не розминаючи тісто, розтягніть його у пласт. Розділіть тісто на 2 частини, щоб вийшло 2 батони.
  5. Потім поверніть тісто в рулет, тому що показано на відео.
  6. Сформуйте батон у потрібну форму і перенесіть його на лист і знову залиште тісто на 20 хвилин у теплому місці.
  7. Перед випіканням змастіть молоком і зробіть невеликі розрізи.
  8. Випікати хліб потрібно в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин до золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна приготувати домашню тушонку з курки, яка рік зберігається без холодильника.

Теги:
#Рецепт #Хліб
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