Без яиц и молочных продуктов: простой рецепт ароматного хлеба на воде

Хлеб по этому рецепту получается невероятно воздушным и легким.

Что может быть вкуснее свежеиспеченного хлеба? А так как в нынешней ситуации в Украине, в некоторых регионах и вовсе проблематично его купить. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить воздушный домашний хлеб на сковороде, а теперь хотим поделиться рецептом мягкого и легкого батона, с которым ни какой магазинный хлеб не сравнится.

Рецептом на своей странице в Инстаграм поделилась кулинарный блогер под ником _diana__cher.

Такой домашний батон не крошится при нарезке, а тесто для него готовится из самых простых и доступных продуктов: в нем нет яиц и молочных продуктов.

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Ингредиенты:

мука пшеничная – 700 г.,

дрожжи сухие – 10 г.,

сахар – 2 ч.л.,

соль – 2 ч.л.,

вода теплая – 420 мл.,

растительное масло – 60 г.

Способ приготовления:

Просейте муку и добавьте к ней сахар, соль и дрожжи. После к сухим ингредиентам добавьте теплую воду и растительное масло. Хорошенько вымесите тесто. Стоит отметить, что оно должно быть липким. Скатайте тесто в шар, положите его в миску и накройте полотенцем. Поставьте тесто на полчаса в теплое место. После сильно не разминая тесто, растяните его в пласт. Разделите тесто на 2 части, чтобы получилось 2 батона. Затем сверните тесто в рулет, так как показано на видео. Сформируйте батон в нужную форму и перенесите его на противень и снова оставьте тесто на 20 минут в теплом месте. Перед выпеканием верх смажьте молоком и сделайте небольшие разрезы. Выпекать хлеб нужно в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут до золотистой корочки.

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