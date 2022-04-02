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Без яиц и молочных продуктов: простой рецепт ароматного хлеба на воде

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Без яиц и молочных продуктов: простой рецепт ароматного хлеба на воде

Хлеб по этому рецепту получается невероятно воздушным и легким.

Что может быть вкуснее свежеиспеченного хлеба? А так как в нынешней ситуации в Украине, в некоторых регионах и вовсе проблематично его купить. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить воздушный домашний хлеб на сковороде, а теперь хотим поделиться рецептом мягкого и легкого батона, с которым ни какой магазинный хлеб не сравнится.

Рецептом на своей странице в Инстаграм поделилась кулинарный блогер под ником _diana__cher.

Такой домашний батон не крошится при нарезке, а тесто для него готовится из самых простых и доступных продуктов: в нем нет яиц и молочных продуктов.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 700 г.,
  • дрожжи сухие – 10 г.,
  • сахар – 2 ч.л.,
  • соль – 2 ч.л.,
  • вода теплая – 420 мл.,
  • растительное масло – 60 г.

Способ приготовления:

  1. Просейте муку и добавьте к ней сахар, соль и дрожжи. После к сухим ингредиентам добавьте теплую воду и растительное масло.
  2. Хорошенько вымесите тесто. Стоит отметить, что оно должно быть липким.
  3. Скатайте тесто в шар, положите его в миску и накройте полотенцем. Поставьте тесто на полчаса в теплое место.
  4. После сильно не разминая тесто, растяните его в пласт. Разделите тесто на 2 части, чтобы получилось 2 батона.
  5. Затем сверните тесто в рулет, так как показано на видео.
  6. Сформируйте батон в нужную форму и перенесите его на противень и снова оставьте тесто на 20 минут в теплом месте.
  7. Перед выпеканием верх смажьте молоком и сделайте небольшие разрезы.
  8. Выпекать хлеб нужно в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут до золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить домашнюю тушенку из курицы, которая год хранится без холодильника.

Теги:
#Рецепт #Хлеб
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