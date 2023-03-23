Як зробити випічку ще смачнішою: температурні секрети ідеального тіста

Для смачного десерту тісто – важливий елемент

Скільки випічки можна приготувати з тіста — улюблений медовик, круасани або пишний пиріг на кефірі. Але щоб десерт вийшов ідеальним, важливо правильно приготувати тісто.

Поділимося основними секретами, за якої температури краще всього працювати з тестом. У цьому нам допоможе Сookery.

Нюанси правильного приготування тіста

Кожен вид тесту вимагає різної температури для його замісу:

Дріжджове тісто необхідно замішувати за температури 24 – 35 градусів. Для заварного тіста використовується кипляча вода і температура не повинна бути високою. Листкове тісто готують при кімнатній температурі. Під час замісу кілька разів виносять його на холод, щоб охолоджувати масло, що використовується в процесі замісу тесту. Пісочне тісто та будь-яке прісно з додаванням жирів також готується при кімнатній температурі. Перед випіканням його потрібно винести на холод приблизно на 30-60 хвилин.

Випікати тісто також слід за різної температури:

дріжджове тісто несолодке – при 250 – 270 градусах; здобне дріжджове тісто – при 220 – 240 градусах; бісквітне тісто – 180 – 220 градусів; листкове тісто – 220 – 250 градусів; заварне тісто – 200 – 220 градусів; пісочне тісто – 220 – 240 градусів.

Температура випікання також залежить від розміру виробу. Великі десерти випікають за нижчої температури для кращого і рівномірного пропікання. Дрібні вироби краще готувати за більш високої температури.

Раніше Телеграф розповідав, як розкотити тісто, щоб воно не прилипало ні до рук, ні до столу.