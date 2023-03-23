Рус

Як зробити випічку ще смачнішою: температурні секрети ідеального тіста

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тісто — основа будь-якої випічки
Тісто — основа будь-якої випічки. Фото Телеграф

Для смачного десерту тісто – важливий елемент

Скільки випічки можна приготувати з тіста — улюблений медовик, круасани або пишний пиріг на кефірі. Але щоб десерт вийшов ідеальним, важливо правильно приготувати тісто.

Поділимося основними секретами, за якої температури краще всього працювати з тестом. У цьому нам допоможе Сookery.

Нюанси правильного приготування тіста

Кожен вид тесту вимагає різної температури для його замісу:

  1. Дріжджове тісто необхідно замішувати за температури 24 – 35 градусів.
  2. Для заварного тіста використовується кипляча вода і температура не повинна бути високою.
  3. Листкове тісто готують при кімнатній температурі. Під час замісу кілька разів виносять його на холод, щоб охолоджувати масло, що використовується в процесі замісу тесту.
  4. Пісочне тісто та будь-яке прісно з додаванням жирів також готується при кімнатній температурі. Перед випіканням його потрібно винести на холод приблизно на 30-60 хвилин.

Випікати тісто також слід за різної температури:

  1. дріжджове тісто несолодке – при 250 – 270 градусах;
  2. здобне дріжджове тісто – при 220 – 240 градусах;
  3. бісквітне тісто – 180 – 220 градусів;
  4. листкове тісто – 220 – 250 градусів;
  5. заварне тісто – 200 – 220 градусів;
  6. пісочне тісто – 220 – 240 градусів.

Температура випікання також залежить від розміру виробу. Великі десерти випікають за нижчої температури для кращого і рівномірного пропікання. Дрібні вироби краще готувати за більш високої температури.

Раніше Телеграф розповідав, як розкотити тісто, щоб воно не прилипало ні до рук, ні до столу.

Теги:
#Тісто #Лайфхак #Готуємо вдома