Тільки хек та овочі: рецепт ароматного рибного супу

Ароматний та ситний, готується продуктів, які є під рукою

Хек вважається дієтичним продуктом. Він складається здебільшого з легкозасвоюваного білка. Риба допомагає боротися із зайвими кілограмами, допомагає позбутися токсинів та підтримувати нормальний рівень цукру в крові. Тому страви з хеку неймовірно популярні.

Проте що робити, якщо хочеться різноманітності? Пропонуємо скуштувати рибний супчик з хеку за рецептом kuhari. Він неймовірно легкий, тому до страви додано пшоно для ситості.

Як приготувати суп з хека

Інгредієнти:

хек – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква – 1 шт.;

картопля – 6 шт.;

пшоно — 1/2 ст.;

кріп — 1/2 пучка;

сіль, перець, олія – на смак.

Спосіб приготування:

Промиваємо хек під водою, обрізаємо всі плавнички, видаляємо кістки. Нарізаємо рибу шматочками, потім відварюємо у киплячій воді приблизно 20 хвилин. Чистимо і нарізаємо кубиками картоплю. Моркву нарізаємо кружальцями, а цибулю подрібнюємо. У готовий рибний бульйон додаємо картоплю та частину моркви. Решту моркви й цибулю обсмажуємо на олії до золотистого кольору. Промиваємо крупу під водою. Додаємо крупу через 10 хвилин після картоплі. За 5 хвилин до готовності додаємо підсмажену цибулю та моркву, зелень. Настоюємо готовий суп 10 хвилин.

До речі, якщо ви любите корисні супчики, можна скуштувати часниковий. Він допомагає підтримати імунітет та полегшує похмільний синдром.