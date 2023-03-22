Філе хека з овочами та кускусом від шеф-кухаря: смачна вечеря за 10 хвилин

Як приготувати хек — рецепт від шеф-кухаря

Рибу можна приготувати у різний спосіб. Її можна посмажити, а можна зробити дуже незвичайну закуску.

Сьогодні ми спробуємо приготувати в духовці хек із овочами та кускусом. Український шеф-кухар Євген Клопотенко стверджує, що це найпростіший і найкорисніший рецепт, адже ми готуємо рибу одразу з гарніром. А рибу можна взяти будь-яку.

Як приготувати філе хеку з овочами та кускусом.

Інгредієнти:

200 г філе хеку (1 філе);

30 г кускуса;

2 томати чері;

½ невеликої червоної цибулини;

½ лимона;

1 щіпка насіння фенхелю;

2 ст. л. оливкової або соняшникової олії;

сіль та перець за смаком.

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Спосіб приготування:

Запарте в каструлі 30 г кускуса – для цього влийте 60 мл окропу, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистить половину невеликої цибулини, наріжте тонкими півкільцями. Помийте 2 помідори чері та розріжте на чотири частини. Розігрійте сковороду на 2 ст. л. оливкової олії обсмажте овочі до м’якості цибулі. Додайте сіль і перець до смаку, щіпку насіння фенхелю і видавіть чверть сік лимона. Перекладіть на сковороду кускус, перемішайте і зніміть із плити. Філе хека трохи присолити з обох боків. На пергамент викладіть кускус з овочами, зверху викладіть рибу, загорніть конвертом і перев’яжіть з двох боків кулінарною ниткою. Поставте в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин. Акуратно розкрийте конверт та полийте рибу соком чверті лимона. Подавайте рибу прямо у розкритому конверті з пергаменту.

Зробити рибні страви можна ще смачніше! Для цього потрібно знати лише один лайфхак.