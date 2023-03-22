Філе хека з овочами та кускусом від шеф-кухаря: смачна вечеря за 10 хвилин
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Як приготувати хек — рецепт від шеф-кухаря
Рибу можна приготувати у різний спосіб. Її можна посмажити, а можна зробити дуже незвичайну закуску.
Сьогодні ми спробуємо приготувати в духовці хек із овочами та кускусом. Український шеф-кухар Євген Клопотенко стверджує, що це найпростіший і найкорисніший рецепт, адже ми готуємо рибу одразу з гарніром. А рибу можна взяти будь-яку.
Як приготувати філе хеку з овочами та кускусом.
Інгредієнти:
- 200 г філе хеку (1 філе);
- 30 г кускуса;
- 2 томати чері;
- ½ невеликої червоної цибулини;
- ½ лимона;
- 1 щіпка насіння фенхелю;
- 2 ст. л. оливкової або соняшникової олії;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування:
- Запарте в каструлі 30 г кускуса – для цього влийте 60 мл окропу, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Очистить половину невеликої цибулини, наріжте тонкими півкільцями. Помийте 2 помідори чері та розріжте на чотири частини. Розігрійте сковороду на 2 ст. л. оливкової олії обсмажте овочі до м’якості цибулі.
- Додайте сіль і перець до смаку, щіпку насіння фенхелю і видавіть чверть сік лимона. Перекладіть на сковороду кускус, перемішайте і зніміть із плити.
- Філе хека трохи присолити з обох боків. На пергамент викладіть кускус з овочами, зверху викладіть рибу, загорніть конвертом і перев’яжіть з двох боків кулінарною ниткою. Поставте в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин.
- Акуратно розкрийте конверт та полийте рибу соком чверті лимона. Подавайте рибу прямо у розкритому конверті з пергаменту.
Зробити рибні страви можна ще смачніше! Для цього потрібно знати лише один лайфхак.