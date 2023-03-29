Видаляємо шкаралупу за два удари: як швидко розколоти та почистити волоські горіхи

Якщо горіхоколу немає під рукою

Горіхи — дуже корисний продукт. Плоди багаті на клітковину, вітаміни і мінерали, включаючи кальцій, фолієву кислоту, калій, магній. Вони покращують зовнішній вигляд та омолоджують, покращують роботу мозку, а регулярне споживання горіхів заспокоює нервову систему, зміцнює кісткову тканину, знижує ризик розвитку депресії та покращує здоров’я.

Звичайно, горіхи займають гідне місце на кухні. Але щоб наколоти велику кількість волоських горіхів, потрібно запастися терпінням та часом. Ukr.media поділився простим способом, як швидко колоти та чистити волоські горіхи без горіхокола з мінімумом часу та енергії.

Як швидко розколоти волоські горіхи

Для цього горіх потрібно укласти на ідеально рівну та стійку поверхню. Перший легкий удар молотком потрібно зробити по цільній шкаралупі, а не там, де є тріщина. Другий та останній легкий удар повинен потрапити на "носик" горіха.

Після цих двох легких ударів молотком горіх або сам розколюється або шкаралупа просто летить. І почистити його не важко! Набагато простіше наколоти одразу кілька горіхів, а потім одразу очищати їх від шкаралупи.

З наколотих таким чином горіхів можна приготувати оригінальний десерт — найсмачніший чорнослив з горіхами у вині.