Тільки кавова гуща та гірчиця: маленькі хитрощі чистих сковорідок

Пару інгредієнтів, трохи часу – і посуд чистий

На жаль, з часом будь-яка сковорідка покривається жиром та нальотом. У цей момент перед кожною господинею постає важке питання: як його позбутися?

За допомогою лайфхаків, якими ділиться Tutkatamka, можна легко позбутися жиру та нальоту, при цьому вам навіть не доведеться довго терти сковорідку. До того ж всі інгредієнти є вдома у кожного, а ці поради підійдуть і для очищення іншого посуду.

Як відмити сковорідку за допомогою кавової гущі та гірчиці

Кавова гуща має м’які знежирювальні властивості, тому вона впорається з усім брудним посудом. Щоб прибрати наліт зі сковороди, потрібно змішати в глибокої ємності 2–3 ст. л. гущі зі звичайним засобом для миття посуду та додати трохи теплої води. У вас має вийти консистенція пасти.

Нанесіть цей засіб на губку та потріть замочену сковороду. Абразивні частинки допоможуть прибрати накип та жир, але при цьому не подряпають поверхню.

Гірчичний порошок допоможе впоратися навіть зі старим нальотом. Змішайте його зі звичайною кухонною сіллю та оцтом у пропорціях 1:1:1.

Кашку, що вийшла, також нанесіть на губку і потріть дно і стінки сковорідки. У такому стані залиште посуд на 30 хвилин, щоб засіб подіяв.

Залишки змийте проточною водою. Можете додатково помити сковороду звичайним мийним засобом, щоб не залишилося запаху оцту.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, як очистити від нальоту чашки.