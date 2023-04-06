Ця помилка може коштувати супу: чому не можна залишати в ньому лавровий лист

Використовуйте спеції правильно

Без лаврового листа рідко коли обходяться будь-які страви. Ця спеція цінується за її унікальний аромат, який їй надають ефірні олії, що містяться у листі. До того ж він має антибактеріальну та антисептичну дію.

Однак не всім відомо, чи можна залишати лавровий лист у супі надовго. "Главред" розповідає, що ні — у листочках містяться гіркота та дубильні речовини.

Чому не можна залишати лавровий лист у стравах

Під час приготування лавровий лист спочатку виділяє корисніші ефірні олії, і лише потім – решту. Тому запам’ятайте: лавровий лист необхідно класти за 5 хвилин до готовності у перші страви та за 10 хвилин – у другі. І друге важливе правило: лаврушку обов’язково потрібно діставати з готової страви — якщо їх там залишити, їжа буде гіркуватою на смак.

А ось у курячому супі чи овочевому бульйоні краще лавровий листок взагалі не використовувати. Річ у тому, що він "притупить" яскравий смак цих страв.

До того ж краще не кидати надто багато лаврового листя у страву. Оптимальна кількість — приблизно по два листки на кожен літр супу.

До речі, перед додаванням прянощів у їжу краще потерти листочки один про одного. Тоді прискориться виділення ефірних олій та прянощі швидше "віддадуть" свій аромат у страву.

А ви знали, що спеції важливо правильно вживати ? "Телеграф" розповідав основні лайфхаки, як поєднуються приправи у стравах.