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Як в дитинстві: пишний та рум’яний манник на кефірі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже смачна повітряна випічка
Дуже смачна повітряна випічка. Фото Апостроф

Рецепт по склянках

Манник — це проста, швидка та ситна випічка. Вона, як і насипний пиріг з яблуками, цілком здатна замінити сніданок або перекус. А ще це відмінний варіант десерту до чаю або кави.

Рецептом поділились на порталі 1000.menu. Інгредієнти відміряються способом наших мам та бабусь — склянками.

Інгредієнти:

  • Кефір — 1 скл
  • Манка — 1 скл
  • Борошно — 1 скл
  • Цукор — 1 скл
  • Оливкова олія — 70 мл
  • Яйця (великі) — 2 шт
  • Сода харчова — 0.5 ч. л.
  • Вершкове масло — 100 г
  • Ванілін — дрібка

Спосіб приготування:

  1. Готуємо інгредієнти за списком. Важливо, щоб борошно було вищого гатунку. Кількість цукру регулюємо на свій смак.
  2. У мисці з'єднуємо кефір кімнатної температури, яйця, цукор та манну крупу. Все ретельно перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб манка набрякла. За бажанням можна пробити масу блендером, тоді тісто вийде ніжнішим і одноріднішим.
  3. Вершкове масло розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Коли охолоне, влийте у масу. Туди ж олію. Все перемішайте.
  4. Всипте просіяні борошно та соду. Тісто перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок.
  5. Змастіть форму маслом або маргарином. Можна ще трішки присипати манкою або борошном. Вилийте у форму тісто і відправляйте у попередньо розігріту до 180 ° С духовку. Час приготування — близько 40 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою.

Готовий пиріг виймаємо із форми. Можна присипати цукровою пудрою, а можна й приготувати просту глазур.

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#Рецепт #Десерт #Маннік