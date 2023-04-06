Як в дитинстві: пишний та рум’яний манник на кефірі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт по склянках
Манник — це проста, швидка та ситна випічка. Вона, як і насипний пиріг з яблуками, цілком здатна замінити сніданок або перекус. А ще це відмінний варіант десерту до чаю або кави.
Рецептом поділились на порталі 1000.menu. Інгредієнти відміряються способом наших мам та бабусь — склянками.
Інгредієнти:
- Кефір — 1 скл
- Манка — 1 скл
- Борошно — 1 скл
- Цукор — 1 скл
- Оливкова олія — 70 мл
- Яйця (великі) — 2 шт
- Сода харчова — 0.5 ч. л.
- Вершкове масло — 100 г
- Ванілін — дрібка
Спосіб приготування:
- Готуємо інгредієнти за списком. Важливо, щоб борошно було вищого гатунку. Кількість цукру регулюємо на свій смак.
- У мисці з'єднуємо кефір кімнатної температури, яйця, цукор та манну крупу. Все ретельно перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб манка набрякла. За бажанням можна пробити масу блендером, тоді тісто вийде ніжнішим і одноріднішим.
- Вершкове масло розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Коли охолоне, влийте у масу. Туди ж олію. Все перемішайте.
- Всипте просіяні борошно та соду. Тісто перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок.
- Змастіть форму маслом або маргарином. Можна ще трішки присипати манкою або борошном. Вилийте у форму тісто і відправляйте у попередньо розігріту до 180 ° С духовку. Час приготування — близько 40 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою.
Готовий пиріг виймаємо із форми. Можна присипати цукровою пудрою, а можна й приготувати просту глазур.