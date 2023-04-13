Справжнісінька бабусина паска: перевірений закарпатський рецепт

Паски виходять дуже красивими та ароматними

Серед інших великодніх страв, таких як запечене м’ясо, обов’язковим елементом святкового столу є паска. Ми розповідали про старовинний рецепт паски, яку кияни пекли у 18 столітті. Тепер ділимось рецептом автентичної паски з Закарпаття.

Паска за цим рецептом виходить духмяна, не кришиться, довго не черствіє і надзвичайно пасує до кошика. Як її приготувати, розповіли на порталі Uzhgorod.net.ua.

Інгредієнти:

200 г молока;

100 г цукру (можна 150-200г, хто любить солодку);

40 г свіжих дріжджів;

7 яєць: 2 яйця і 4 жовтки у тісто та 1 яйце для змазування прикрас

120 г жинтиці (сироватки з відвареного сиру);

700-800 грамів борошна;

150 грамів масла;

дрібка солі.

Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Спосіб приготування:

Готуємо опару: в тепле молоко додаємо від загальної відваженої кількості ложку цукру, ложку борошна і дріжджі. Все розмішуємо вінчиком і ставимо в тепле місце, щоб збільшилось в 2-3 рази. Після в опару вводимо яйця, цукор, жинтицю; розмішуємо все до однорідності. Поступово вводимо просіяне борошно, вимішуємо і в процесі вимішування додаємо масло (можна розтоплене, але не гаряче). Тісто вимішуємо до тих пір, поки перестане липнути до рук. Накриваємо ємність з тістом рушником або харчовою плівкою. Тісто повинне збільшитись у два рази. Коли виросте, легенько проминаємо його і формуємо паски. Автентична закарпатська паска оздоблюється дріжджовим тістом: варто це враховувати, обираючи форму, адже прикраси теж виростуть. Найчастішою прикрасою в нас є різноманітні плетені коси, якими викладають верх. Також поширені квіти, пташки, колоски, різноманітні кривульки в залежності від району (подеколи навіть від села). Оздоблені паски у формах накриваємо вологим рушником і залишаємо у теплому місці ще на 30-40 хвилин. Перед тим, як ставити в розігріту духовку, змазуємо їх збитим яйцем. Випікаємо паски при температурі 180 градусів, орієнтуємось на свою духовку, по часу 30-40 хвилин, тоді вже можна відкривати та перевірити, проткнути дерев’яною шпажкою.

Запоруками успіху є добре вимішане тісто та гарний настрій. Як ми писали, є декілька поширених помилок, які допускають при випіканні пасок.