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Справжнісінька бабусина паска: перевірений закарпатський рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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За цим рецептом вийде справжня автентична паска
За цим рецептом вийде справжня автентична паска. Фото uzhgorod.net.ua

Паски виходять дуже красивими та ароматними

Серед інших великодніх страв, таких як запечене м’ясо, обов’язковим елементом святкового столу є паска. Ми розповідали про старовинний рецепт паски, яку кияни пекли у 18 столітті. Тепер ділимось рецептом автентичної паски з Закарпаття.

Паска за цим рецептом виходить духмяна, не кришиться, довго не черствіє і надзвичайно пасує до кошика. Як її приготувати, розповіли на порталі Uzhgorod.net.ua.

Інгредієнти:

  • 200 г молока;
  • 100 г цукру (можна 150-200г, хто любить солодку);
  • 40 г свіжих дріжджів;
  • 7 яєць: 2 яйця і 4 жовтки у тісто та 1 яйце для змазування прикрас
  • 120 г жинтиці (сироватки з відвареного сиру);
  • 700-800 грамів борошна;
  • 150 грамів масла;
  • дрібка солі.

Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Спосіб приготування:

  1. Готуємо опару: в тепле молоко додаємо від загальної відваженої кількості ложку цукру, ложку борошна і дріжджі. Все розмішуємо вінчиком і ставимо в тепле місце, щоб збільшилось в 2-3 рази.
  2. Після в опару вводимо яйця, цукор, жинтицю; розмішуємо все до однорідності. Поступово вводимо просіяне борошно, вимішуємо і в процесі вимішування додаємо масло (можна розтоплене, але не гаряче).
  3. Тісто вимішуємо до тих пір, поки перестане липнути до рук. Накриваємо ємність з тістом рушником або харчовою плівкою.
  4. Тісто повинне збільшитись у два рази. Коли виросте, легенько проминаємо його і формуємо паски.
  5. Автентична закарпатська паска оздоблюється дріжджовим тістом: варто це враховувати, обираючи форму, адже прикраси теж виростуть. Найчастішою прикрасою в нас є різноманітні плетені коси, якими викладають верх. Також поширені квіти, пташки, колоски, різноманітні кривульки в залежності від району (подеколи навіть від села).
  6. Оздоблені паски у формах накриваємо вологим рушником і залишаємо у теплому місці ще на 30-40 хвилин. Перед тим, як ставити в розігріту духовку, змазуємо їх збитим яйцем.
  7. Випікаємо паски при температурі 180 градусів, орієнтуємось на свою духовку, по часу 30-40 хвилин, тоді вже можна відкривати та перевірити, проткнути дерев’яною шпажкою.

Запоруками успіху є добре вимішане тісто та гарний настрій. Як ми писали, є декілька поширених помилок, які допускають при випіканні пасок.

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