Сезонна спаржа: всього 15 хвилин — і ресторанна страва на столі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Розповідаємо, що воно таке та спаржа, і з чим її їдять
Весняні, насичені зеленню салати — це сезонне задоволення. Тож варто користуватись можливістю, поки вона є. Те саме стосується спаржі, сезон якої триває всього півтора-два місяці. Тож можна об’єднати ці позиції в одну і приготувати весняний салат зі спаржею.
Рецептом такого салату поділились на сайті Євгена Клопотенко. Страва виходить неймовірно свіжою та смачною — зі спаржею, зеленню та яйцем пашот, яке слугуватиме соусом.
Інгредієнти:
- 100 г спаржі
- 100 г листів шпинату
- 30 г пармезану
- 2 яйця
- 50 г сухарів кубиком
- 100 г спаржі
- 40 г вершкового масла 82,5 %
- 1 ст. л. лимонного соку
- сіль до смаку
Спосіб приготування:
- Ставимо на вогонь каструлю з водою, щоб закипіла. Миємо та чистимо 100 г спаржі (очищаємо стеблинки овочечисткою приблизно до середини). Перекладаємо її у киплячу воду, додаємо сіль та варимо 2 хвилини.
- Тим часом розігріваємо пательню з вершковим маслом на середньому вогні. Перекладаємо туди бланшовану спаржу та обсмажуємо ще 2 хвилини. Вона має залишитися хрумкою. Одразу перекладаємо на тарілку — нехай остигає.
- Нарізаємо середнім кубиком 50 г хліба – це приблизно 2 шматочки. Сушимо їх до сухарів на сухій пательні.
- Паралельно варимо два яйця пашот. Можна використати воду, що залишилась після спаржі — коли вона знову закипить, зробіть мінімальний вогонь, вбийте туди по черзі яйця та варіть кожне дві хвилини. Цього часу буде достатньо, щоб білок "схопився", а жовток залишився рідким. Потім обережно перекладіть його на тарілку.
- Спаржу розрізаємо на три частини, перекладаємо в миску. Додаємо шпинат, сухарі, пармезан. Заправляємо лимонним соком, солимо та обережно перемішуємо, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися, але листя не пом’ялося.
- Салат готовий. Розкладаємо його по двох тарілках, зверху викладаємо яйця пашот.
При подачі розріжте їх, рідкий жовток слугуватиме соусом. Для пашота беріть свіжі яйця. Ми розповідали, як правильно їх розбивати.