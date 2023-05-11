Сезонна спаржа: всього 15 хвилин — і ресторанна страва на столі

Розповідаємо, що воно таке та спаржа, і з чим її їдять

Весняні, насичені зеленню салати — це сезонне задоволення. Тож варто користуватись можливістю, поки вона є. Те саме стосується спаржі, сезон якої триває всього півтора-два місяці. Тож можна об’єднати ці позиції в одну і приготувати весняний салат зі спаржею.

Рецептом такого салату поділились на сайті Євгена Клопотенко. Страва виходить неймовірно свіжою та смачною — зі спаржею, зеленню та яйцем пашот, яке слугуватиме соусом.

Інгредієнти:

100 г спаржі

100 г листів шпинату

30 г пармезану

2 яйця

50 г сухарів кубиком

100 г спаржі

40 г вершкового масла 82,5 %

1 ст. л. лимонного соку

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Ставимо на вогонь каструлю з водою, щоб закипіла. Миємо та чистимо 100 г спаржі (очищаємо стеблинки овочечисткою приблизно до середини). Перекладаємо її у киплячу воду, додаємо сіль та варимо 2 хвилини. Тим часом розігріваємо пательню з вершковим маслом на середньому вогні. Перекладаємо туди бланшовану спаржу та обсмажуємо ще 2 хвилини. Вона має залишитися хрумкою. Одразу перекладаємо на тарілку — нехай остигає. Нарізаємо середнім кубиком 50 г хліба – це приблизно 2 шматочки. Сушимо їх до сухарів на сухій пательні. Паралельно варимо два яйця пашот. Можна використати воду, що залишилась після спаржі — коли вона знову закипить, зробіть мінімальний вогонь, вбийте туди по черзі яйця та варіть кожне дві хвилини. Цього часу буде достатньо, щоб білок "схопився", а жовток залишився рідким. Потім обережно перекладіть його на тарілку. Спаржу розрізаємо на три частини, перекладаємо в миску. Додаємо шпинат, сухарі, пармезан. Заправляємо лимонним соком, солимо та обережно перемішуємо, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися, але листя не пом’ялося. Салат готовий. Розкладаємо його по двох тарілках, зверху викладаємо яйця пашот.

При подачі розріжте їх, рідкий жовток слугуватиме соусом. Для пашота беріть свіжі яйця. Ми розповідали, як правильно їх розбивати.