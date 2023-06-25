Про майонез забудете назавжди: найкращий домашній соус для кабачків

Спробуйте — і будете готувати постійно

Якщо ви любите смажені кабачки, але їсте їх лише з майонезом, спробуйте внести у свій раціон різноманіття — приготуйте смачний соус на основі йогурту. Ми ділились рецептом фантастичних кабачків у клярі. До цієї закуски соус смакуватиме просто ідеально.

Соус за рецептом від ProstoWay виходить корисний, смачний. Гостроту можна коригувати на свій смак. Якщо це буде страва, яку їстимуть діти — кладіть менше гострих інгредієнтів і подумайте про те, щоб виключити зі складу часник.

Інгредієнти:

Білий йогурт

Лимонний сік

Гірчиця

Сіль, перець, куркума — до смаку

Часник

Свіжа зелень

Спосіб приготування:

Кількість інгредієнтів балансуйте на свій смак. Чим більше буде йогурту у співвідношенні до інших продуктів — тим нейтральнішим він буде. Тверді інгредієнти — такі як зелень та часник — можна порізати, а можна й перебити блендером. Від цього залежить майбутня текстура соусу. До білого йогурту додаємо лимонний сік, трішки гірчиці, сіль та куркуму. Кладемо зелень та часник. Ретельно перемішуємо. На цьому етапі слід скуштувати соус і вирішити, чи потрібно додавати ще солі.

В цей соус дуже смачно занурювати саме шматочки кабачків. Також ми розповідали, як готувати кабачковий торт.