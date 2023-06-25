Про майонез забудете назавжди: найкращий домашній соус для кабачків
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Спробуйте — і будете готувати постійно
Якщо ви любите смажені кабачки, але їсте їх лише з майонезом, спробуйте внести у свій раціон різноманіття — приготуйте смачний соус на основі йогурту. Ми ділились рецептом фантастичних кабачків у клярі. До цієї закуски соус смакуватиме просто ідеально.
Соус за рецептом від ProstoWay виходить корисний, смачний. Гостроту можна коригувати на свій смак. Якщо це буде страва, яку їстимуть діти — кладіть менше гострих інгредієнтів і подумайте про те, щоб виключити зі складу часник.
Інгредієнти:
- Білий йогурт
- Лимонний сік
- Гірчиця
- Сіль, перець, куркума — до смаку
- Часник
- Свіжа зелень
Спосіб приготування:
- Кількість інгредієнтів балансуйте на свій смак. Чим більше буде йогурту у співвідношенні до інших продуктів — тим нейтральнішим він буде.
- Тверді інгредієнти — такі як зелень та часник — можна порізати, а можна й перебити блендером. Від цього залежить майбутня текстура соусу.
- До білого йогурту додаємо лимонний сік, трішки гірчиці, сіль та куркуму. Кладемо зелень та часник. Ретельно перемішуємо. На цьому етапі слід скуштувати соус і вирішити, чи потрібно додавати ще солі.
В цей соус дуже смачно занурювати саме шматочки кабачків. Також ми розповідали, як готувати кабачковий торт.