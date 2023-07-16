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Котлети не встигнуть навіть охолонути: секретний інгредієнт від німецьких фрау зробить їх неймовірно соковитими

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковиті котлети за німецьким рецептом
Соковиті котлети за німецьким рецептом. Фото cesmak.info

Усього пару ложок — і такий ефект!

Котлети — одна з найпопулярніших страв, яку можна готувати з будь-якого м’яса, додавати овочі для соковитості та прянощі за смаком. Звичайно, кожен має свій власний рецепт для того, щоб у результаті отримати соковиті биточки.

А ось німецькі фрау додають у котлетний фарш ароматну гірчицю. "Це Смак" стверджує, що такі биточки виходять ніжними та смачними. Хрумке панування допоможе зберегти соковитість м’яса. Спробуємо?

Як приготувати котлети по-німецьки

Інгредієнти на 6 порцій:

  • свинячий фарш – 500 г;
  • яловичий фарш – 500 г;
  • цибуля – 1-2 шт.;
  • часник — 1 зуб.;
  • яйце – 2 шт.;
  • батон — 50-60 г;
  • молоко – 100 мл;
  • гірчиця — 1,5-2 ч. л.;
  • зелень – 2 ст. л.;
  • панірувальні сухарі – 100 г;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте на олії до золотистого кольору.
  2. Візьміть 3 скибочки батона, обріжте скоринку, і замочіть м'якуш у молоці. Потім відіжміть зайву рідину і додайте хліб у фарш.
  3. Туди ж вбийте яйця, вичавте через прес часник і додайте смажену цибулю, подрібнену зелень, гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішуйте фарш протягом 10 хвилин.
  4. Сформуйте котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій вершковій олії. Готуйте приблизно по 5 хвилин із кожного боку.

Котлети готові, можна подавати на стіл. Приготуйте до них незвичайне картопляне пюре та насолоджуйтесь!

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