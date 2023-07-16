Котлети не встигнуть навіть охолонути: секретний інгредієнт від німецьких фрау зробить їх неймовірно соковитими
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Усього пару ложок — і такий ефект!
Котлети — одна з найпопулярніших страв, яку можна готувати з будь-якого м’яса, додавати овочі для соковитості та прянощі за смаком. Звичайно, кожен має свій власний рецепт для того, щоб у результаті отримати соковиті биточки.
А ось німецькі фрау додають у котлетний фарш ароматну гірчицю. "Це Смак" стверджує, що такі биточки виходять ніжними та смачними. Хрумке панування допоможе зберегти соковитість м’яса. Спробуємо?
Як приготувати котлети по-німецьки
Інгредієнти на 6 порцій:
- свинячий фарш – 500 г;
- яловичий фарш – 500 г;
- цибуля – 1-2 шт.;
- часник — 1 зуб.;
- яйце – 2 шт.;
- батон — 50-60 г;
- молоко – 100 мл;
- гірчиця — 1,5-2 ч. л.;
- зелень – 2 ст. л.;
- панірувальні сухарі – 100 г;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте на олії до золотистого кольору.
- Візьміть 3 скибочки батона, обріжте скоринку, і замочіть м'якуш у молоці. Потім відіжміть зайву рідину і додайте хліб у фарш.
- Туди ж вбийте яйця, вичавте через прес часник і додайте смажену цибулю, подрібнену зелень, гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішуйте фарш протягом 10 хвилин.
- Сформуйте котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій вершковій олії. Готуйте приблизно по 5 хвилин із кожного боку.
Котлети готові, можна подавати на стіл. Приготуйте до них незвичайне картопляне пюре та насолоджуйтесь!