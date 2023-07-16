Котлети не встигнуть навіть охолонути: секретний інгредієнт від німецьких фрау зробить їх неймовірно соковитими

Усього пару ложок — і такий ефект!

Котлети — одна з найпопулярніших страв, яку можна готувати з будь-якого м’яса, додавати овочі для соковитості та прянощі за смаком. Звичайно, кожен має свій власний рецепт для того, щоб у результаті отримати соковиті биточки.

А ось німецькі фрау додають у котлетний фарш ароматну гірчицю. "Це Смак" стверджує, що такі биточки виходять ніжними та смачними. Хрумке панування допоможе зберегти соковитість м’яса. Спробуємо?

Як приготувати котлети по-німецьки

Інгредієнти на 6 порцій:

свинячий фарш – 500 г;

яловичий фарш – 500 г;

цибуля – 1-2 шт.;

часник — 1 зуб.;

яйце – 2 шт.;

батон — 50-60 г;

молоко – 100 мл;

гірчиця — 1,5-2 ч. л.;

зелень – 2 ст. л.;

панірувальні сухарі – 100 г;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю та обсмажте на олії до золотистого кольору. Візьміть 3 скибочки батона, обріжте скоринку, і замочіть м'якуш у молоці. Потім відіжміть зайву рідину і додайте хліб у фарш. Туди ж вбийте яйця, вичавте через прес часник і додайте смажену цибулю, подрібнену зелень, гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішуйте фарш протягом 10 хвилин. Сформуйте котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій вершковій олії. Готуйте приблизно по 5 хвилин із кожного боку.

Котлети готові, можна подавати на стіл. Приготуйте до них незвичайне картопляне пюре та насолоджуйтесь!