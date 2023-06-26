Цибулю різати або терти: розкриваємо секрет ідеальних котлет

Лайфхаки, які зроблять вашу страву смачнішою

Соковиті, ароматні котлети — поширена та улюблена страва практично всіх. Під час приготування котлет у фарші використовується цибуля. Вона надає котлетам соковитості. Також овоч виступає елементом, що допомагає котлетам триматися і не розпадатися під час обсмажування.

Однак мало хто знає, як правильно додавати цибулю до м’яса. Разом із "Главредом" розповімо про основні тонкощі "котлетної" справи.

Як правильно додавати цибулю в котлети

Для того, щоб котлети вийшли соковитими, мало додати у фарш одну цибулину. Найкраще орієнтуватися на грами. У тому випадку, якщо ви використовуєте обсмажену цибулю, її маса повинна становити близько 300 грамів на 1 кілограм фаршу. Якщо ж ви використовуєте сиру цибулю, її варто брати не більше 200 грамів.

Головне після додавання цибулі – відразу обсмажити фарш, інакше цибуля може пустити надто багато соку та закиснути. Завжди у фарш цибулю та зелень необхідно додавати в останній момент, перед самим приготуванням.

Для того, щоб котлети вийшли ніжними та приємними за текстурою, краще натерти цибулю на тертці. Порізану цибулю частіше додають у рубане м’ясо, наприклад — в біфштекс.

До речі, для любителів котлет рекомендуємо скуштувати котлети з кукурудзою. Здивуйте близьких незвичайним блюдом!