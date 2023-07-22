Рецепт, якому вже п’ять століть: готуємо український холодний суп
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Традиційна страва стане родзинкою вашого столу
Українські традиційні перші страви — це не лише червоний борщ чи неймовірний охолодник. Ще одна старовинна страва часів польсько-литовського правління – це таратута.
Такий холодний пікантний суп за рецептом Shuba легко готується і буде особливо актуальним влітку. Для такого першого блюда вибирати солодкий буряк насиченого кольору. Її можна і відварити, і запекти у духовці. А якщо приготувати на вугіллі, тоді суп вийде "з димком". Огірки можна вибирати солоні або квашені, але не мариновані. Річ у тому, що в таратуту необхідно додавати ще й розсіл з огірків, а якщо він буде з оцтом, то смак страви буде не тим.
Як приготувати таратуту
Інгредієнти на 4 порції:
- буряк — 3 шт.;
- огірки солоні — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- хрін — 2 ст. л.;
- огірковий розсіл — 2 ст.
Для приготування бурякового квасу:
- буряк – 500 г;
- цукор — 8 ст. л.;
- вода — 2 л;
- хліб житній, скибочки — 2 шт.;
- родзинки — 30 г;
- кріп, гілочка — 10 г.
Спосіб приготування:
- Буряк залити холодною водою та варити до готовності (не солити). Відвар, у якому варився буряк, не виливати. Готові буряки почистити, нарізати кружальцями 0,5-1 см завтовшки.
- Огірки нарізати маленькими кубиками.
- Перекласти всі підготовлені інгредієнти в миску, додати хрін, олію. У огірковий розсіл додати склянку бурякового відвару та залити цією сумішшю овочі. Спробуйте суміш і за потреби додайте ще бурякового відвару.
- Все добре перемішайте та приберіть у холодильник мінімум на добу.
Як приготувати буряковий квас:
- Буряк промити, очистити від шкірки. Нарізати на шматочки середньої величини. Помістити в ємність для бродіння, наприклад, велику банку.
- У двох літрах води розмішати цукор, залити буряки. Додати хліб, родзинки. Накрити ємність марлею. Наполягати 5-7 днів при природному висвітленні.
- Після завершення відфільтрувати молодий буряковий квас від закваски. Закваску можна використовувати ще 2-3 рази, додаючи цукор у тих самих пропорціях.
- У квас додати 1-3 ст. л. цукру. Перелити в пляшки, закрити та дати постояти ще 1-2 дні.
Саме буряковий квас відіграє тут важливу роль. Якщо подавати страву без напою, то можна її їсти як вітамінний салат із домашнім хлібом. Спробуйте і не пошкодуєте!