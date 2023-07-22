Рецепт, якому вже п’ять століть: готуємо український холодний суп

Традиційна страва стане родзинкою вашого столу

Українські традиційні перші страви — це не лише червоний борщ чи неймовірний охолодник. Ще одна старовинна страва часів польсько-литовського правління – це таратута.

Такий холодний пікантний суп за рецептом Shuba легко готується і буде особливо актуальним влітку. Для такого першого блюда вибирати солодкий буряк насиченого кольору. Її можна і відварити, і запекти у духовці. А якщо приготувати на вугіллі, тоді суп вийде "з димком". Огірки можна вибирати солоні або квашені, але не мариновані. Річ у тому, що в таратуту необхідно додавати ще й розсіл з огірків, а якщо він буде з оцтом, то смак страви буде не тим.

Як приготувати таратуту

Інгредієнти на 4 порції:

буряк — 3 шт.;

огірки солоні — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

хрін — 2 ст. л.;

огірковий розсіл — 2 ст.

Для приготування бурякового квасу:

буряк – 500 г;

цукор — 8 ст. л.;

вода — 2 л;

хліб житній, скибочки — 2 шт.;

родзинки — 30 г;

кріп, гілочка — 10 г.

Спосіб приготування:

Буряк залити холодною водою та варити до готовності (не солити). Відвар, у якому варився буряк, не виливати. Готові буряки почистити, нарізати кружальцями 0,5-1 см завтовшки. Огірки нарізати маленькими кубиками. Перекласти всі підготовлені інгредієнти в миску, додати хрін, олію. У огірковий розсіл додати склянку бурякового відвару та залити цією сумішшю овочі. Спробуйте суміш і за потреби додайте ще бурякового відвару. Все добре перемішайте та приберіть у холодильник мінімум на добу.

Як приготувати буряковий квас:

Буряк промити, очистити від шкірки. Нарізати на шматочки середньої величини. Помістити в ємність для бродіння, наприклад, велику банку. У двох літрах води розмішати цукор, залити буряки. Додати хліб, родзинки. Накрити ємність марлею. Наполягати 5-7 днів при природному висвітленні. Після завершення відфільтрувати молодий буряковий квас від закваски. Закваску можна використовувати ще 2-3 рази, додаючи цукор у тих самих пропорціях. У квас додати 1-3 ст. л. цукру. Перелити в пляшки, закрити та дати постояти ще 1-2 дні.

Саме буряковий квас відіграє тут важливу роль. Якщо подавати страву без напою, то можна її їсти як вітамінний салат із домашнім хлібом. Спробуйте і не пошкодуєте!