Заготовка для гурмана: ці "п’яні" помідори повинні бути у кожному холодильнику

Це чудова закуска до спиртного і не тільки

Ми розповідали про поширену помилку, якої багато хто припускається при закручуванні банок. Тепер ділимось цікавим рецептом консервованих помідорів з горілкою.

Баночка таких овочів стане чудовим подарунком гурману. Спробуйте приготувати — і без них не обійдеться жодна коктейльна вечірка. Рецептом диво-заготовки поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Помідор черрі — 20 шт.

Розмарин, гілочка — 2 шт.

Херес — 1 ч. л.

Вустерський соус — 1/2 ч. л.

Соус Tabasco — 1/2 ч. л.

Хрін — 1/2 ч. л.

Горілка — 500 мл

Спосіб приготування:

Перш за все стерилізуємо банку й кришку. Помідори миємо й просушуємо. Кожен плід щонайменше 4 рази протикаємо шпажкою і складаємо у банку. Додаємо гілочки свіжої зелені. Всі соуси з переліку інгредієнтів змішуємо разом. Додаємо хрін та сухий херес, кілька столових ложок горілки і перемішуємо. Масу спецій вливаємо в банку з помідорами. Потім — повністю заливаємо горілкою. Накриваємо кришкою і струшуємо банку. Ставимо її на ніч у холодильник.

Важливий момент: термін придатності цих помідорів — 2 тижні. Це не заготовка на зиму. Термін спливе і вони стануть занадто міцними, і з них залишиться лише готувати Криваву Мері, яку, до речі, назвали одним із найбезпечніших для фігури алкогольних коктейлів.