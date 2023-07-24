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Заготовка для гурмана: ці "п’яні" помідори повинні бути у кожному холодильнику

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Вони виходять пряними, пікантними, з горілчаним присмаком
Вони виходять пряними, пікантними, з горілчаним присмаком. Фото shuba.life

Це чудова закуска до спиртного і не тільки

Ми розповідали про поширену помилку, якої багато хто припускається при закручуванні банок. Тепер ділимось цікавим рецептом консервованих помідорів з горілкою.

Баночка таких овочів стане чудовим подарунком гурману. Спробуйте приготувати — і без них не обійдеться жодна коктейльна вечірка. Рецептом диво-заготовки поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Помідор черрі — 20 шт.
  • Розмарин, гілочка — 2 шт.
  • Херес — 1 ч. л.
  • Вустерський соус — 1/2 ч. л.
  • Соус Tabasco — 1/2 ч. л.
  • Хрін — 1/2 ч. л.
  • Горілка — 500 мл

Спосіб приготування:

  1. Перш за все стерилізуємо банку й кришку. Помідори миємо й просушуємо.
  2. Кожен плід щонайменше 4 рази протикаємо шпажкою і складаємо у банку. Додаємо гілочки свіжої зелені.
  3. Всі соуси з переліку інгредієнтів змішуємо разом. Додаємо хрін та сухий херес, кілька столових ложок горілки і перемішуємо.
  4. Масу спецій вливаємо в банку з помідорами. Потім — повністю заливаємо горілкою.
  5. Накриваємо кришкою і струшуємо банку. Ставимо її на ніч у холодильник.

Важливий момент: термін придатності цих помідорів — 2 тижні. Це не заготовка на зиму. Термін спливе і вони стануть занадто міцними, і з них залишиться лише готувати Криваву Мері, яку, до речі, назвали одним із найбезпечніших для фігури алкогольних коктейлів.

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#Рецепт #Помідори #Горілка #Закуска