Заготовка для гурмана: ці "п’яні" помідори повинні бути у кожному холодильнику
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Це чудова закуска до спиртного і не тільки
Ми розповідали про поширену помилку, якої багато хто припускається при закручуванні банок. Тепер ділимось цікавим рецептом консервованих помідорів з горілкою.
Баночка таких овочів стане чудовим подарунком гурману. Спробуйте приготувати — і без них не обійдеться жодна коктейльна вечірка. Рецептом диво-заготовки поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Помідор черрі — 20 шт.
- Розмарин, гілочка — 2 шт.
- Херес — 1 ч. л.
- Вустерський соус — 1/2 ч. л.
- Соус Tabasco — 1/2 ч. л.
- Хрін — 1/2 ч. л.
- Горілка — 500 мл
Спосіб приготування:
- Перш за все стерилізуємо банку й кришку. Помідори миємо й просушуємо.
- Кожен плід щонайменше 4 рази протикаємо шпажкою і складаємо у банку. Додаємо гілочки свіжої зелені.
- Всі соуси з переліку інгредієнтів змішуємо разом. Додаємо хрін та сухий херес, кілька столових ложок горілки і перемішуємо.
- Масу спецій вливаємо в банку з помідорами. Потім — повністю заливаємо горілкою.
- Накриваємо кришкою і струшуємо банку. Ставимо її на ніч у холодильник.
Важливий момент: термін придатності цих помідорів — 2 тижні. Це не заготовка на зиму. Термін спливе і вони стануть занадто міцними, і з них залишиться лише готувати Криваву Мері, яку, до речі, назвали одним із найбезпечніших для фігури алкогольних коктейлів.