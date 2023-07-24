Остаточна відповідь: чи треба знімати пінку з бульйону

Пояснення професійних кухарів

Ми розповідали, чим змастити булочки, щоб отримати золотисту скоринку. Тепер ділимось відповіддю на запитання, яке непокоїть багатьох кулінарів. А саме, чи треба знімати пінку з бульйону, що вариться.

На Ukr.Media розповіли, чи треба насправді позбуватися пінки, що утворюється на поверхні бульйону під час варіння. І пояснення експертів говорить про те, що її краще позбуватися.

Часто в Інтернеті лякають, що пінка на бульйоні — це виділення з м’яса антибіотиків та інших хімічних речовин. Але насправді все не так страшно.

Як пояснили професійні кухарі, пінка на бульйоні — це білок, що вийшов із м’яса і згорнувся від високої температури. Зазвичай ця субстанція має світлий відтінок, але може бути і коричневою — якщо в м'ясі залишалися краплі крові.

Ця пінка зовсім нешкідлива. Однак вона у страві може з’єднатися з жиром, стати щільною та прилипнути до стінок каструлі. А це зробить бульйон менш привабливим.

А ще пінка неприємна тим, що може надати бульйону присмаку. Тому кухарі радять знімати її з поверхні. Також ми розповідали, які банки не варто перевертати після закручування консервації.