Поширена помилка: чи всі банки треба перевертати після закручування

Проста відповідь на поширене запитання

Зараз активно триває сезон консервації. В стерилізації банок, кришок та їх закручуванні є низка правил.

Всі, хто займається закрутками, знають простий алгоритм: законсервувати овочі або фрукти, перевернути банку догори дном. Зверху закутати і залишити до охолодження, а потім прибрати в льох. Але часто це помилка. Не всі банки треба перевертати, пише "УНІАН".

Чи потрібно перевертати банки після консервації

Прийняти рішення, чи потрібно перевертати банки, допоможе тип кришки, яку ви використовуєте. Якщо це звичайна бляшана кришка "під ключ", то перевертати потрібно обов'язково.

Що ж до кришок "твіст-офф", які закручується, то тут все не так однозначно. Цей спосіб має деякі особливості: зокрема, кришка всередині має полімерне покриття, яке грає роль прокладки. Зазвичай, коли ви закриваєте банку з гарячим вмістом кришкою, полімер розширюється, створюється ефект щільної герметизації. Під час охолодження банки гаряче повітря втягується всередину.

Так створюється вакуум. Зазвичай цей процес супроводжується характерним клацанням в кришці. Якщо ви таку банку перевернете, то кришка виявиться в найхолоднішій зоні. Так вище шанс, що консервація "вибухне". Також ми розповідали, що зробити з огірками перед консервацією, щоб вони зберегли свій колір у банках.