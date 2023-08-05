Хитрість сербських кухарів: такі кабачки з’їдять разом з тарілкою
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Чудова бюджетна страва на всю сім’ю
Ми розповідали, як приготувати смачні кабачки, тушковані в сметані. Тепер ділимось сербською варіацією цієї страви.
Це ситне частування для сімейного обіду. Такі кабачки можна подати на стіл, як гарнір чи закуску. Весь секрет — у соусі: він просочує кабачки та робить їх дуже м’якими, ніжними, з вершковим смаком. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Кабачок — 1 кг
- Рослинна олія — 3 ст.л
- Базилік сушений — 0.5 ч.л
- Сушена петрушка — 1 ч.л
- Паприка — 0,5 ч.л
- Сіль, перець — до смаку
- Вода — 100 мл
- Сметана — 200 мл
- Яйце куряче — 1 шт
- Борошно — 1 ст.л
- Часник — 2 зубчик
- Кріп — 20 г
Спосіб приготування:
- Кабачки або цукіні миємо, кожен розрізаємо на дві поздовжні частини. Нарізаємо їх часточками шириною 5 мм та перекладаємо в глибоку миску.
- Окремо приготуємо маринад. Змішуємо олію, сухі трави, солодку паприку, чорний перець і сіль. Виливаємо його на кабачки, перемішуємо.
- Кабачки викладаємо на деко в один шар та ставимо в розігріту до 220 градусів духовку. Запікаємо їх 15 хвилин.
- Для соусу у сметану додаємо яйце та борошно. Кришимо часник та кріп, додаємо. Вливаємо в соус воду, солимо, перчимо та перемішуємо.
- Кабачки після запікання перекладаємо у сковороду, заливаємо сметанним соусом. Ставимо на вогонь; коли закипить, зменшуємо газ до мінімального, тушкуємо до загусання близько 3-5 хвилин.
Готову страву перекладаємо у красиву тарілку. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку зі вчорашніх макаронів.