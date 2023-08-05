Хитрість сербських кухарів: такі кабачки з’їдять разом з тарілкою

Чудова бюджетна страва на всю сім’ю

Ми розповідали, як приготувати смачні кабачки, тушковані в сметані. Тепер ділимось сербською варіацією цієї страви.

Це ситне частування для сімейного обіду. Такі кабачки можна подати на стіл, як гарнір чи закуску. Весь секрет — у соусі: він просочує кабачки та робить їх дуже м’якими, ніжними, з вершковим смаком. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Кабачок — 1 кг

Рослинна олія — 3 ст.л

Базилік сушений — 0.5 ч.л

Сушена петрушка — 1 ч.л

Паприка — 0,5 ч.л

Сіль, перець — до смаку

Вода — 100 мл

Сметана — 200 мл

Яйце куряче — 1 шт

Борошно — 1 ст.л

Часник — 2 зубчик

Кріп — 20 г

Спосіб приготування:

Кабачки або цукіні миємо, кожен розрізаємо на дві поздовжні частини. Нарізаємо їх часточками шириною 5 мм та перекладаємо в глибоку миску. Окремо приготуємо маринад. Змішуємо олію, сухі трави, солодку паприку, чорний перець і сіль. Виливаємо його на кабачки, перемішуємо. Кабачки викладаємо на деко в один шар та ставимо в розігріту до 220 градусів духовку. Запікаємо їх 15 хвилин. Для соусу у сметану додаємо яйце та борошно. Кришимо часник та кріп, додаємо. Вливаємо в соус воду, солимо, перчимо та перемішуємо. Кабачки після запікання перекладаємо у сковороду, заливаємо сметанним соусом. Ставимо на вогонь; коли закипить, зменшуємо газ до мінімального, тушкуємо до загусання близько 3-5 хвилин.

Готову страву перекладаємо у красиву тарілку. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку зі вчорашніх макаронів.