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Хитрість сербських кухарів: такі кабачки з’їдять разом з тарілкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі кабачки виходять дуже смачними
Такі кабачки виходять дуже смачними. Фото today.ua

Чудова бюджетна страва на всю сім’ю

Ми розповідали, як приготувати смачні кабачки, тушковані в сметані. Тепер ділимось сербською варіацією цієї страви.

Це ситне частування для сімейного обіду. Такі кабачки можна подати на стіл, як гарнір чи закуску. Весь секрет — у соусі: він просочує кабачки та робить їх дуже м’якими, ніжними, з вершковим смаком. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Кабачок — 1 кг
  • Рослинна олія — 3 ст.л
  • Базилік сушений — 0.5 ч.л
  • Сушена петрушка — 1 ч.л
  • Паприка — 0,5 ч.л
  • Сіль, перець — до смаку
  • Вода — 100 мл
  • Сметана — 200 мл
  • Яйце куряче — 1 шт
  • Борошно — 1 ст.л
  • Часник — 2 зубчик
  • Кріп — 20 г

Спосіб приготування:

  1. Кабачки або цукіні миємо, кожен розрізаємо на дві поздовжні частини. Нарізаємо їх часточками шириною 5 мм та перекладаємо в глибоку миску.
  2. Окремо приготуємо маринад. Змішуємо олію, сухі трави, солодку паприку, чорний перець і сіль. Виливаємо його на кабачки, перемішуємо.
  3. Кабачки викладаємо на деко в один шар та ставимо в розігріту до 220 градусів духовку. Запікаємо їх 15 хвилин.
  4. Для соусу у сметану додаємо яйце та борошно. Кришимо часник та кріп, додаємо. Вливаємо в соус воду, солимо, перчимо та перемішуємо.
  5. Кабачки після запікання перекладаємо у сковороду, заливаємо сметанним соусом. Ставимо на вогонь; коли закипить, зменшуємо газ до мінімального, тушкуємо до загусання близько 3-5 хвилин.

Готову страву перекладаємо у красиву тарілку. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку зі вчорашніх макаронів.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сметана #Закуска