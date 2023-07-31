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Не викидайте вчорашні макарони: з них можна приготувати ситну страву на всю сім’ю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця лінива лазанья виходить страшенно смачною
Ця лінива лазанья виходить страшенно смачною. Фото 1000.menu

Дуже простий рецепт смачної страви

Якщо з минулого дня залишились відварені і нез’їдені макарони, а ідей, що готувати на вечерю, немає — можете скористатися рецептом лінивої лазаньї. Ця страва одразу вирішить обидві проблеми. Є різні варіанти ледачого приготування цієї страви. Ми розповідали про цікавий варіант з млинцями.

Використання залишків макаронів продиктоване не лише економією та небажанням викидати їжу. Така лазанья набагато простіше готується, адже не треба морочитись з відварюванням спеціального тіста. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • М’ясний фарш — 1 кг
  • Макаронні вироби — 400 г
  • Томати — 400 г
  • Сир — 300 г
  • Цибуля ріпчаста — 200 г
  • Рослинна олія
  • Сіль
  • Перець
  • Італійські трави

Для соусу:

  • Молоко — 1 л
  • Вершкове масло — 100 г
  • Борошно — 100 г
  • Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізаємо дрібно. На розігрітій рослинній олії обсмажуємо до легкого золотистого кольору.
  2. Додаємо до цибулі м’ясний фарш. Смажимо, помішуючи, доки фарш не змінить колір, а більшість соку не випарується.
  3. Поки готується фарш із цибулею, знімаємо шкірку з томатів та подрібнюємо — у блендері або ножем. Для соусу на чисту сковороду всипаємо просіяне борошно та підсушуємо, перемішуючи. Додаємо вершкове масло і ретельно змішуємо з борошном. Тоненькою цівкою вливаємо молоко, не припиняючи розмішувати. Варимо на повільному вогні, поки соус не набуде консистенції рідкої сметани. Сир натираємо на терці.
  4. У форму для запікання викладаємо макарони. Заливаємо їх половиною соусу та кладемо на них рівним шаром фарш. Заливаємо другою половиною соусу.
  5. Посипаємо сиром. Розрівнюємо. Готуємо у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

Страва виходить дуже смачна і залишається соковитою навіть на другий день. Також ми розповідали про цікавий лайфхак для макаронів з монетою у 50 копійок.

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#Рецепт #Макарони #Лазанья #Лайфхак