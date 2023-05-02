Рецепт, який проситимуть усі друзі: як приготувати лазанью з млинців

Улюблену страву можна приготувати легко та просто

Лазанья – це справжній скарб домашньої італійської кухні. Класична версія робиться з листів домашньої яєчної пасти, але сьогодні ми приготуємо її по-новому — з млинцями.

Рецепт Shuba не передбачає якихось надзусиль. Необхідно просто посмажити звичайні млинці та викласти їх у форму, перемазуючи шари соусом бешамель та викладаючи м’ясну начинку. Така млинцева лазанья точно сподобається рідним, а ваша сімейна вечеря стане справжнім святом. Страва також буде доречною на святковому столі у колі друзів.

Як приготувати лазанью з млинців

Інгредієнти на 8 порцій

Для млинців:

кефір — 800 мл;

борошно пшеничне — 450 г;

яйця — 3 шт.;

сіль до свого смаку;

цукор — 20 г;

олія соняшникова — 20 мл.

Для начинки:

м’ясний фарш — 600 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

твердий сир — 60 г;

сіль, перець чорний мелений, приправа до фаршу — до свого смаку;

паста томатна — 40 г.

Для соусу:

молоко — 600 мл;

борошно пшеничне — 40 г;

масло вершкове — 100 г;

мускатний горіх мелений — 1/8 ч. л.;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для тесту кефір підігрійте до перших бульбашок. Всипте в кефір просіяне борошно і перемішайте. Додайте яйце, цукор, сіль і розмішайте віночком до однорідної маси. Розігрійте сковороду, змастіть олією і насмажте тоненькі млинці з двох сторін до золотистого кольору (по 1-2 хвилини з кожного боку). Для начинки цибулю та часник очистьте і подрібніть. Обсмажте на олії до м’якості. Додайте фарш, влийте півсклянки води та тушкуйте, помішуючи, 10 хвилин. Приправте сіллю, перцем, спеціями та томатною пастою. Перемішайте та готуйте ще 2 хвилини. Дайте охолонути. Для соусу на окремій сковороді обсмажте муку золотистого кольору. Додайте масло|мастило| і розтопіть його. Влийте гаряче молоко і добре перемішайте, щоб не було грудочок. Посоліть та приправте мускатним горіхом. Зберіть лазанью. На дно глибокої форми викладіть два млинці, змастіть соусом і викладіть шар м’яса. Повторюйте шари, доки не закінчаться інгредієнти. Верхній млинець змастіть соусом і посипте тертим сиром. Запікайте в розігрітій до 180 ° C духовці 30-40 хвилин до золотистої скоринки.

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