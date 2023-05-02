Рецепт, який проситимуть усі друзі: як приготувати лазанью з млинців
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Улюблену страву можна приготувати легко та просто
Лазанья – це справжній скарб домашньої італійської кухні. Класична версія робиться з листів домашньої яєчної пасти, але сьогодні ми приготуємо її по-новому — з млинцями.
Рецепт Shuba не передбачає якихось надзусиль. Необхідно просто посмажити звичайні млинці та викласти їх у форму, перемазуючи шари соусом бешамель та викладаючи м’ясну начинку. Така млинцева лазанья точно сподобається рідним, а ваша сімейна вечеря стане справжнім святом. Страва також буде доречною на святковому столі у колі друзів.
Як приготувати лазанью з млинців
Інгредієнти на 8 порцій
Для млинців:
- кефір — 800 мл;
- борошно пшеничне — 450 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль до свого смаку;
- цукор — 20 г;
- олія соняшникова — 20 мл.
Для начинки:
- м’ясний фарш — 600 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- твердий сир — 60 г;
- сіль, перець чорний мелений, приправа до фаршу — до свого смаку;
- паста томатна — 40 г.
Для соусу:
- молоко — 600 мл;
- борошно пшеничне — 40 г;
- масло вершкове — 100 г;
- мускатний горіх мелений — 1/8 ч. л.;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для тесту кефір підігрійте до перших бульбашок. Всипте в кефір просіяне борошно і перемішайте. Додайте яйце, цукор, сіль і розмішайте віночком до однорідної маси.
- Розігрійте сковороду, змастіть олією і насмажте тоненькі млинці з двох сторін до золотистого кольору (по 1-2 хвилини з кожного боку).
- Для начинки цибулю та часник очистьте і подрібніть. Обсмажте на олії до м’якості. Додайте фарш, влийте півсклянки води та тушкуйте, помішуючи, 10 хвилин. Приправте сіллю, перцем, спеціями та томатною пастою. Перемішайте та готуйте ще 2 хвилини. Дайте охолонути.
- Для соусу на окремій сковороді обсмажте муку золотистого кольору. Додайте масло|мастило| і розтопіть його. Влийте гаряче молоко і добре перемішайте, щоб не було грудочок. Посоліть та приправте мускатним горіхом.
- Зберіть лазанью. На дно глибокої форми викладіть два млинці, змастіть соусом і викладіть шар м’яса. Повторюйте шари, доки не закінчаться інгредієнти.
- Верхній млинець змастіть соусом і посипте тертим сиром. Запікайте в розігрітій до 180 ° C духовці 30-40 хвилин до золотистої скоринки.
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