Рецепт, который будут просить все друзья: как приготовить лазанью из блинов

Любимое блюдо можно приготовить легко и просто

Лазанья — это настоящее сокровище домашней итальянской кухни. Классическая версия делается из листов домашней яичной пасты, но сегодня мы приготовим ее по-новому — с блинами.

Рецепт Shuba не предполагает каких-то сверхусилий. Необходимо просто пожарить обычные блины и выложить их в форму, перемазывая слои соусом бешамель и выкладывая мясную начинку. Такая блинная лазанья точно понравится родным, а ваш семейный ужин станет настоящим праздником. Блюдо также будет уместным на праздничном столе в кругу друзей.

Как приготовить лазанью из блинов

Ингредиенты на 8 порций

Для блинов:

кефир — 800 мл;

мука пшеничная — 450 г;

яйца — 3 шт.;

соль — по вкусу;

сахар — 20 г;

масло подсолнечное — 20 мл.

Для начинки:

мясной фарш — 600 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

твердый сыр — 60 г;

соль, перец черный молотый, приправа к фаршу — по вкусу;

паста томатная — 40 г.

Для соуса:

молоко — 600 мл;

мука пшеничная — 40 г;

масло сливочное — 100 г;

мускатный орех молотый — 1/8 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Для теста кефир подогрейте до первых пузырьков. Всыпьте в кефир просеянную муку и перемешайте. Добавьте яйцо, сахар, соль и размешайте венчиком до однородной массы. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте тоненькие блины с двух сторон до золотистого цвета (по 1-2 минуты с каждой стороны). Для начинки лук и чеснок очистите и измельчите. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш, влейте полстакана воды и тушите, помешивая, 10 минут. Приправьте солью, перцем, специями и томатной пастой. Перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Дайте остыть. Для соуса на отдельной сковороде обжарьте муку золотистого цвета. Добавьте масло и растопите его. Влейте горячее молоко и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Посолите и приправьте мускатным орехом. Соберите лазанью. На дно глубокой формы выложите два блина, смажьте соусом и выложите слой мяса. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний блинчик смажьте соусом и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.

Великолепный вариант для любителей итальянской кухни — лазанья с грибами. Такое блюдо вы захотите снова и снова!