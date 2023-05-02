Рецепт, который будут просить все друзья: как приготовить лазанью из блинов
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Любимое блюдо можно приготовить легко и просто
Лазанья — это настоящее сокровище домашней итальянской кухни. Классическая версия делается из листов домашней яичной пасты, но сегодня мы приготовим ее по-новому — с блинами.
Рецепт Shuba не предполагает каких-то сверхусилий. Необходимо просто пожарить обычные блины и выложить их в форму, перемазывая слои соусом бешамель и выкладывая мясную начинку. Такая блинная лазанья точно понравится родным, а ваш семейный ужин станет настоящим праздником. Блюдо также будет уместным на праздничном столе в кругу друзей.
Как приготовить лазанью из блинов
Ингредиенты на 8 порций
Для блинов:
- кефир — 800 мл;
- мука пшеничная — 450 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — по вкусу;
- сахар — 20 г;
- масло подсолнечное — 20 мл.
Для начинки:
- мясной фарш — 600 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- твердый сыр — 60 г;
- соль, перец черный молотый, приправа к фаршу — по вкусу;
- паста томатная — 40 г.
Для соуса:
- молоко — 600 мл;
- мука пшеничная — 40 г;
- масло сливочное — 100 г;
- мускатный орех молотый — 1/8 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для теста кефир подогрейте до первых пузырьков. Всыпьте в кефир просеянную муку и перемешайте. Добавьте яйцо, сахар, соль и размешайте венчиком до однородной массы.
- Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте тоненькие блины с двух сторон до золотистого цвета (по 1-2 минуты с каждой стороны).
- Для начинки лук и чеснок очистите и измельчите. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш, влейте полстакана воды и тушите, помешивая, 10 минут. Приправьте солью, перцем, специями и томатной пастой. Перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Дайте остыть.
- Для соуса на отдельной сковороде обжарьте муку золотистого цвета. Добавьте масло и растопите его. Влейте горячее молоко и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Посолите и приправьте мускатным орехом.
- Соберите лазанью. На дно глубокой формы выложите два блина, смажьте соусом и выложите слой мяса. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Верхний блинчик смажьте соусом и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.
Великолепный вариант для любителей итальянской кухни — лазанья с грибами. Такое блюдо вы захотите снова и снова!