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Рецепт, который будут просить все друзья: как приготовить лазанью из блинов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Блинная лазанья - достойная замена классической
Блинная лазанья - достойная замена классической. Фото shuba.life

Любимое блюдо можно приготовить легко и просто

Лазанья — это настоящее сокровище домашней итальянской кухни. Классическая версия делается из листов домашней яичной пасты, но сегодня мы приготовим ее по-новому — с блинами.

Рецепт Shuba не предполагает каких-то сверхусилий. Необходимо просто пожарить обычные блины и выложить их в форму, перемазывая слои соусом бешамель и выкладывая мясную начинку. Такая блинная лазанья точно понравится родным, а ваш семейный ужин станет настоящим праздником. Блюдо также будет уместным на праздничном столе в кругу друзей.

Как приготовить лазанью из блинов

Ингредиенты на 8 порций

Для блинов:

  • кефир — 800 мл;
  • мука пшеничная — 450 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — 20 г;
  • масло подсолнечное — 20 мл.

Для начинки:

  • мясной фарш — 600 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • твердый сыр — 60 г;
  • соль, перец черный молотый, приправа к фаршу — по вкусу;
  • паста томатная — 40 г.

Для соуса:

  • молоко — 600 мл;
  • мука пшеничная — 40 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • мускатный орех молотый — 1/8 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для теста кефир подогрейте до первых пузырьков. Всыпьте в кефир просеянную муку и перемешайте. Добавьте яйцо, сахар, соль и размешайте венчиком до однородной массы.
  2. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте тоненькие блины с двух сторон до золотистого цвета (по 1-2 минуты с каждой стороны).
  3. Для начинки лук и чеснок очистите и измельчите. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш, влейте полстакана воды и тушите, помешивая, 10 минут. Приправьте солью, перцем, специями и томатной пастой. Перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Дайте остыть.
  4. Для соуса на отдельной сковороде обжарьте муку золотистого цвета. Добавьте масло и растопите его. Влейте горячее молоко и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Посолите и приправьте мускатным орехом.
  5. Соберите лазанью. На дно глубокой формы выложите два блина, смажьте соусом и выложите слой мяса. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  6. Верхний блинчик смажьте соусом и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.

Великолепный вариант для любителей итальянской кухни — лазанья с грибами. Такое блюдо вы захотите снова и снова!

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