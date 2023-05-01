Так всегда делает мама: как приготовить блины, если закончилось молоко

Молоко в блинах можно заменить на другие ингреденты

Блины – это блюдо, которое напоминает нам вкус детства. У каждой хозяйки есть свои собственные рецепты их приготовления, но у всех в составе есть молоко – это один из основных ингредиентов. Но что делать, если оно закончилось?

Отсутствие молока в холодильнике не означает, что нужно отказаться от приготовления блинов. Рixelinform отмечает, что использование слегка газированной воды сделает их более воздушным.

Хорошо заменят молоко напитки на растительной основе, например соевые, миндальные, кокосовые или овсяные. Также можно использовать натуральный или греческий йогурт – для этого нужно смешать 3 столовых ложки йогурта с 2 столовыми ложками воды.

Рецепт блинов без молока

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной муки;

330 мл слабогазированной минеральной воды;

2 яйца;

щепотка соли;

1 ч. л. обыкновенного или ванильного сахара;

одна столовая ложка растительного масла.

Способ приготовления:

В миску просеять муку, добавить сахар и соль. Вбить яйца, влить воду и растительное масло. Смешать все ингредиенты до получения равномерной массы без комков. Тесто не должно быть густым, но и не слишком редким. Дать тесту настояться 10 минут. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и пожарить блины с обеих сторон.

А вы знали, что наши бабушки готовили блины в кипящем молоке? Попробуйте их приготовить — и близкие просто оближут тарелку.