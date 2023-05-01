Так завжди робить мама: як приготувати млинці, якщо скінчилося молоко

Молоко у млинцях можна замінити на інші інгреденти

Млинці – це страва, яка нагадує нам смак дитинства. Кожна господиня має свої власні рецепти їх приготування, але у всіх у складі є молоко – це один з основних інгредієнтів. Але що робити, якщо воно закінчилося?

Відсутність молока в холодильнику не означає, що потрібно відмовитись від приготування млинців. Рixelinform відзначає, що використання злегка газованої води зробить їх більш повітряними.

Добре замінять молоко напої на рослинній основі, наприклад, соєві, мигдальні, кокосові або вівсяні. Також можна використовувати натуральний або грецький йогурт – для цього потрібно змішати 3 столові ложки йогурту з 2 столовими ложками води.

Рецепт млинців без молока

Інгредієнти:

1 склянка пшеничного борошна;

330 мл слабогазованої мінеральної води;

2 яйця;

дрібка солі;

1 ч. л. звичайного або ванільного цукру;

одна столова ложка олії.

Спосіб приготування:

У миску просіяти борошно, додати цукор та сіль. Вбити яйця, влити воду та олію. Змішати всі інгредієнти до одержання рівномірної маси без грудок. Тісто не повинно бути густим, але й не надто рідкісним. Дати тісту настоятись 10 хвилин. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та посмажити млинці з обох боків.

А ви знали, що наші бабусі готували млинці в киплячому молоці? Спробуйте їх приготувати - близькі просто оближуть тарілку.