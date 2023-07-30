Секрети пишних оладок, які від вас приховують навіть досвідчені кухарі

Такі оладки стануть улюбленими у дітей і у дорослих.

Пишні оладки — найулюбленіша страва на сніданок. Ситне та швидке у приготуванні не набридає ніколи.

Іноді здається, що такі смачні оладки вміла готувати лише мама. Однак якщо знати деякі хитрощі, ваші оладки також будуть пишними як хмарка. Про них разом із "Уніаном" і розповімо.

Чому оладки не підіймаються під час смаження

Щоб оладки підіймалися під час смаження, важливо додавати потрібні продукти та дотримуватися технології. Для пишних млинців завжди в тісто потрібно додавати дріжджі або соду і використовувати теплі продукти. Тісто потрібно готувати на кефірі, простокваші або кислому молоці — в цьому випадку необхідно гасити соду оцтом. Після замісу тісто необхідно накрити рушником і дати відпочити 20-30 хвилин.

Чому оладки не пропікаються всередині

Основна причина цього — надто "важке" або круте тісто. Воно може вийти, якщо ви використовували занадто багато яєць — вони надають замісу "гумової" структури.

Для смаження оладок потрібно брати окрему сковороду і більше нічого на ній не готувати. До речі, мити її теж не потрібно, а лише протирати серветкою від зайвого жиру.

Перед приготуванням оладок обов’язково розігрійте сковороду. Річ у тому, що на холодній поверхні тісто прилипне і не просмажиться всередині.

Викладаючи тісто на сковороду ложкою, залишайте 5-6 см між оладками. Якщо їм буде тісно, оладки не піднімуться. Смажте їх по 3-5 хвилин з кожного боку, а коли перевернете, накривайте сухою кришкою — так ви створите тісту необхідну температуру та оладки швидко дійдуть до стадії готовності.

Раніше ми розповідали, як приготувати пишні оладки на йогурті. Снідайте ситно та смачно!