Навіщо 50 копійок у приготуванні макаронів: цікавий трюк шеф-кухарів

Як правильно відміряти порцію пасти

Ароматна паста хоч і є італійським надбанням, але за останні роки вона стала частиною раціону українців. Особливо ми полюбляємо спагетті — адже їх так легко і швидко можна приготувати на вечерю.

З нею прекрасно поєднують різні соуси. Але під час приготування багато хто плутається, коли визначає кількість макаронів для варіння. Про хитрий трюк, який допоможе з цим впоратись, розповіли на Ukr.Media.

Трапляється, що після варіння спагеті виходить або забагато, або замало. А це проблема, адже, за каконами, паста вариться на один раз — щоб певна кількість членів сім’ї поїла, але варених макаронів не залишилось. Єдиний спосіб наготувати наперед — приготувати одразу більше соусу, і щоразу перед їжею доварювати макарони.

Та є один цікавий лайфхак, який допоможе швидко і легко визначити порцію сухого продукту на одну персону. Допоможе будь-яка монета, діаметром в 20,8 мм. В Україні це монета в 50 копійок.

На думку професійних кулінарів, стандартна порція пасти, розрахована на 1 їдця, повинна повністю заповнити простір монетки. Вага такої кількості спагеті становитиме 80 г в сушеному вигляді. Це "золота" порція, якою людина насититься, але не об’їсться.

Хоча, звісно, рекомендація загальна, а кількість їжі, яку ми хочемо з’їсти — завжди індивідуальна, цей лайфхак можна взяти на озброєння. До речі, ми розповідали, як правильно солити макарони.