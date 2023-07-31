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Ці кабачки в сметані стануть вашою улюбленою стравою: забудете навіть про м’ясо

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий варіант страви з кабачків Новина оновлена 31 липня 2023, 16:19
Чудовий варіант страви з кабачків. Фото ukr.media

Поєднання смаків виходить дуже ніжне

Зараз, коли кабачків є багато, вони дешеві і по-сезонному смачні, ці овочі хочеться додавати в кожну другу страву. Ми розповідали, як приготувати смачний кабачковий рулет. Тепер ділимось рецептом дуже соковитих овочів, тушкованих в сметані.

Соус не лише зберігає яскравий смак кабачків, а ще й насичує їх спеціями. Простим і бюджетним рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

  • кабачки – 1,2 кг
  • сметана — 300 г
  • яйце – 1 шт.
  • борошно – 1,5 ст.л.
  • олія – 5 ст.л.
  • сіль, перець, паприка – до смаку
  • базилік, орегано – по 1 ч.л.
  • кріп – 1 пучок
  • часник – 3 зубчики
  • вода — 150 мл

Спосіб приготування:

  1. Олію змішуємо зі спеціями. Кабачки нарізаємо товстими півкільцями, складаємо у миску чи пакет.
  2. До кабачків виливаємо олію зі спеціями. Добре перемішуємо.
  3. Викладаємо кабачки на деко. Запікаємо до готовності. Це займе 20-30 хвилин при температурі 200 градусів.
  4. В цей час сметану змішуємо з подрібненим кропом і вичавленим часником. Додаємо яйце, борошно та воду. Вимішуємо до однорідної текстури.
  5. Запечені кабачки викладаємо у глибоку сковороду. Додаємо соус, солимо. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.

Завдяки сметані страва виходить ситною. Її можна або подавати як самостійну страву, або класти до м’яса. Вони стануть чудовим гарніром соковитим мазурикам.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Обід