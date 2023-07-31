Ці кабачки в сметані стануть вашою улюбленою стравою: забудете навіть про м’ясо
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Поєднання смаків виходить дуже ніжне
Зараз, коли кабачків є багато, вони дешеві і по-сезонному смачні, ці овочі хочеться додавати в кожну другу страву. Ми розповідали, як приготувати смачний кабачковий рулет. Тепер ділимось рецептом дуже соковитих овочів, тушкованих в сметані.
Соус не лише зберігає яскравий смак кабачків, а ще й насичує їх спеціями. Простим і бюджетним рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.
Інгредієнти:
- кабачки – 1,2 кг
- сметана — 300 г
- яйце – 1 шт.
- борошно – 1,5 ст.л.
- олія – 5 ст.л.
- сіль, перець, паприка – до смаку
- базилік, орегано – по 1 ч.л.
- кріп – 1 пучок
- часник – 3 зубчики
- вода — 150 мл
Спосіб приготування:
- Олію змішуємо зі спеціями. Кабачки нарізаємо товстими півкільцями, складаємо у миску чи пакет.
- До кабачків виливаємо олію зі спеціями. Добре перемішуємо.
- Викладаємо кабачки на деко. Запікаємо до готовності. Це займе 20-30 хвилин при температурі 200 градусів.
- В цей час сметану змішуємо з подрібненим кропом і вичавленим часником. Додаємо яйце, борошно та воду. Вимішуємо до однорідної текстури.
- Запечені кабачки викладаємо у глибоку сковороду. Додаємо соус, солимо. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
Завдяки сметані страва виходить ситною. Її можна або подавати як самостійну страву, або класти до м’яса. Вони стануть чудовим гарніром соковитим мазурикам.