Ці кабачки в сметані стануть вашою улюбленою стравою: забудете навіть про м’ясо

Поєднання смаків виходить дуже ніжне

Зараз, коли кабачків є багато, вони дешеві і по-сезонному смачні, ці овочі хочеться додавати в кожну другу страву. Ми розповідали, як приготувати смачний кабачковий рулет. Тепер ділимось рецептом дуже соковитих овочів, тушкованих в сметані.

Соус не лише зберігає яскравий смак кабачків, а ще й насичує їх спеціями. Простим і бюджетним рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

кабачки – 1,2 кг

сметана — 300 г

яйце – 1 шт.

борошно – 1,5 ст.л.

олія – 5 ст.л.

сіль, перець, паприка – до смаку

базилік, орегано – по 1 ч.л.

кріп – 1 пучок

часник – 3 зубчики

вода — 150 мл

Спосіб приготування:

Олію змішуємо зі спеціями. Кабачки нарізаємо товстими півкільцями, складаємо у миску чи пакет. До кабачків виливаємо олію зі спеціями. Добре перемішуємо. Викладаємо кабачки на деко. Запікаємо до готовності. Це займе 20-30 хвилин при температурі 200 градусів. В цей час сметану змішуємо з подрібненим кропом і вичавленим часником. Додаємо яйце, борошно та воду. Вимішуємо до однорідної текстури. Запечені кабачки викладаємо у глибоку сковороду. Додаємо соус, солимо. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.

Завдяки сметані страва виходить ситною. Її можна або подавати як самостійну страву, або класти до м’яса. Вони стануть чудовим гарніром соковитим мазурикам.