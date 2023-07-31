Хитрий кулінарний трюк: одна деталь зробить варений рис неймовірним

Смак страви заграє новими нотками

Ми розповідали про один хитрий трюк з монеткою, який допоможе зварити макарони. Тепер ділимось цікавим способом приготування рису. Він передбачає використання чайних пакетиків під час приготування рисової каші.

Про оригінальний спосіб використання фасованого чаю розповіли на Ukr.Media. Експерти. Спробуйте, якщо хочете навчитися готувати його смачніше або шукаєте альтернативи звичному смаку.

Про цей спосіб приготування каші знають досвідчені. Смак страви заграє новими нотками. Знадобляться лише чайні пакетики.

Візьміть два пакетики з чорним чаєм та помістіть їх у глибоку ємність. Туди ж слід вилити приблизно півлітра окропу.

За кілька хвилин дістаємо настоянки чайні мішечки. А у заварку, що залишилась, викладаємо промитий рис. Потім ставимо посуд на плиту та розпочинаємо варіння каші.

З чайною основою страва набуде незвичайного і дуже яскравого смаку. Також цей рис стане ще й кориснішим — за рахунок калію та фосфору. До речі, щоб рис був смачний, його обов’язково потрібно мити. Та, як виявилось, це правило стосується не всіх круп.