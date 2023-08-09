Чому деруни виходять твердими: трюки, якими користуються шеф-кухарі

На смак готової страви впливає безліч нюансів

Всі люблять смачні, апетитні деруни з хрумкою скоринкою. Це звучить нереально, але навіть їх можна приготувати ще смачніше, якщо знати деякі нюанси.

На порталі Pixelinform поділились корисними порадами, які допоможуть приготувати нереально смачні картопляники. Це стосується підготовки картоплі та рецепту.

Як підготувати картоплю

Для дерунів не годиться молода картопелька — зазвичай у ній недостатньо крохмалю. Такі деруни пригорять або розваляться на сковорідці. З такої картоплі можна готувати, але доведеться досипати ще крохмалю або додати яйця. На кілограм картоплі достатньо двох столових ложок крохмалю або двох яєць. Але багато хто не любить додавати яйця, адже через них деруни стають занадто щільними.

Досвідчені кулінари рекомендують натирати половину картоплі на дрібну тертку, а іншу половину — на тертку з великими отворами. Завдяки цьому ви текстура страви буде неймовірною.

Борошно чи манка?

Якщо забити деруни борошном, буде не дуже смачно. Якщо ви натерли картоплю і бачите, що маса вийшла занадто рідкою, викладіть її в друшляк і дайте стекти зайвому соку. Якщо часу на такі маніпуляції у вас замало, додайте в масу манку. Вона легко і швидко вбере рідину, але не "заб’є" масу, як борошно — страва вийде пишною і дуже ніжною. На кілограм картоплі достатньо чотирьох столових ложок манної крупи.

Смажимо деруни на сковорідці з добре розігрітою олією. Потім — викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися надлишків жиру. Подавати деруни заведено зі сметаною, та можна поекспериментувати і спробувати з ними смачний соус на основі йогурту.