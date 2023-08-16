Можна приготувати вдома: "Живчик", із яблук, смачніший, ніж магазинний

На магазинні напої і не подивитесь

Починається сезон яблук, а це означає, що пора переключатись на яблучні заготовки на зиму. Ми розповідали, як закрити фрукти на зиму "моченими". Тепер ділимось рецептом чудового напою.

Ця заготовка на смак точно як магазинний "Живчик", тільки в рази корисніша. Його можна легко приготувати вдома, без шкідливих домішок та консервантів. Як готувати, розповіли на порталі noviydoctor.com.

Інгредієнти:

Яблука – 1 відро

Гаряча вода – 1,5 відра

Цукор – 600 г (можна більше)

Лимонна кислота – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Ретельно вимиваємо яблука. Не чистимо — лише обрізаємо, якщо бачимо зіпсовані частини. Яблука розрізаємо на тонкі пластинки і викладаємо їх у глибоку посудину. Заливаємо окропом. Накриваємо кришкою і залишаємо на ніч. Наступного дня проціджуємо сік через сито чи марлю. Це основа для майбутнього "Живчика". Додаємо цукор і лимонну кислоту. Доводимо сік до кипіння. Знижуємо вогонь і варимо його приблизно 10-15 хвилин, до розчинення цукру. Розливаємо "Живчик" у стерилізовані банки. Накриваємо їх стерильними кришками. Додатково стерилізуємо напій ще 10-15 хвилин. Закриваємо кришки і залишаємо охолоджуватись при кімнатній температурі. Зберігаємо напій у прохолодному місці.

Кожну таку банку буде дуже смачно відкрити взимку — на свято або й просто так. Також ми розповідали, як смачно заготовити зелений горошок.