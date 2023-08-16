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Можна приготувати вдома: "Живчик", із яблук, смачніший, ніж магазинний

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий корисний домашній напій Новина оновлена 16 серпня 2023, 12:03
Чудовий корисний домашній напій. Фото aktualno.pro

На магазинні напої і не подивитесь

Починається сезон яблук, а це означає, що пора переключатись на яблучні заготовки на зиму. Ми розповідали, як закрити фрукти на зиму "моченими". Тепер ділимось рецептом чудового напою.

Ця заготовка на смак точно як магазинний "Живчик", тільки в рази корисніша. Його можна легко приготувати вдома, без шкідливих домішок та консервантів. Як готувати, розповіли на порталі noviydoctor.com.

Інгредієнти:

  • Яблука – 1 відро
  • Гаряча вода – 1,5 відра
  • Цукор – 600 г (можна більше)
  • Лимонна кислота – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно вимиваємо яблука. Не чистимо — лише обрізаємо, якщо бачимо зіпсовані частини.
  2. Яблука розрізаємо на тонкі пластинки і викладаємо їх у глибоку посудину. Заливаємо окропом. Накриваємо кришкою і залишаємо на ніч.
  3. Наступного дня проціджуємо сік через сито чи марлю. Це основа для майбутнього "Живчика".
  4. Додаємо цукор і лимонну кислоту. Доводимо сік до кипіння. Знижуємо вогонь і варимо його приблизно 10-15 хвилин, до розчинення цукру.
  5. Розливаємо "Живчик" у стерилізовані банки. Накриваємо їх стерильними кришками. Додатково стерилізуємо напій ще 10-15 хвилин.
  6. Закриваємо кришки і залишаємо охолоджуватись при кімнатній температурі. Зберігаємо напій у прохолодному місці.

Кожну таку банку буде дуже смачно відкрити взимку — на свято або й просто так. Також ми розповідали, як смачно заготовити зелений горошок.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Живчик #Консервація #Заготівля