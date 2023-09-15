Простий рецепт закусочної рожевої капусти: 30 хвилин роботи — і хрумтіти будете всю зиму

Чудова швидка заготівля з капусти та буряка

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту. Тепер ділимось ще одним рецептом "капустяної" заготівлі — для багатьох улюбленим. Річ йде про "Рожеву пелюстку".

Така хрустка маринована капуста чудово доповнить будь-які м’ясні, овочеві чи рибні страви. Завдяки буряку та формі нарізки шматочки капусти стають схожими на ніжні пелюстки троянди. Рецептом на своєму сайті поділився Євген Клопотенко. З компонентів, наведених у рецепті, вийде трилітрова банка смакоти.

Інгредієнти:

1 капуста (1,5-2 кг)

1 запечений буряк (250-300 г)

5 зубчиків часнику

3 ст. л. соняшникової олії

Для маринаду:

1 л води

4 ст. л. цукру

100 мл столового оцту 9%

6 горошин чорного перцю

3 лаврові листи

2 ст. л. солі

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Ретельно миємо буряк, штрикаємо його кілька разів виделкою. Загортаємо у фольгу та ставимо запікатися в розігріту духовку на 1,5-2 години. Коли буряк охолоне, нарізаємо його спочатку на кружальця, а потім соломкою. Часник чистимо, чавимо його пласкою стороною леза ножа. Капустину чистимо від верхніх листочків та нарізаємо квадратними шматочками зі стороною приблизно 3-4 см. Для маринаду виливаємо в каструлю воду та додаємо спеції. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь. Коли сіль та цукор розтануть, знімаємо каструлю з плити та вливаємо 100 мл оцту 9%, перемішуємо. Шматочки капусти викладаємо у чисту банку, чергуючи із буряком та зубчиками часнику. Заливаємо все теплим маринадом, зверху вливаємо 3 ст. л. соняшникової олії та закриваємо кришкою.

Куштувати капусту можна вже через 3-5 діб. Зберігати її варто в холодильнику. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму томати.