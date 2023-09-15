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Простий рецепт закусочної рожевої капусти: 30 хвилин роботи — і хрумтіти будете всю зиму

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така капуста ідеально пасує до будь-яких м’ясних та рибних страв
Така капуста ідеально пасує до будь-яких м’ясних та рибних страв. Фото klopotenko.com

Чудова швидка заготівля з капусти та буряка

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту. Тепер ділимось ще одним рецептом "капустяної" заготівлі — для багатьох улюбленим. Річ йде про "Рожеву пелюстку".

Така хрустка маринована капуста чудово доповнить будь-які м’ясні, овочеві чи рибні страви. Завдяки буряку та формі нарізки шматочки капусти стають схожими на ніжні пелюстки троянди. Рецептом на своєму сайті поділився Євген Клопотенко. З компонентів, наведених у рецепті, вийде трилітрова банка смакоти.

Інгредієнти:

  • 1 капуста (1,5-2 кг)
  • 1 запечений буряк (250-300 г)
  • 5 зубчиків часнику
  • 3 ст. л. соняшникової олії

Для маринаду:

  • 1 л води
  • 4 ст. л. цукру
  • 100 мл столового оцту 9%
  • 6 горошин чорного перцю
  • 3 лаврові листи
  • 2 ст. л. солі

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Ретельно миємо буряк, штрикаємо його кілька разів виделкою. Загортаємо у фольгу та ставимо запікатися в розігріту духовку на 1,5-2 години.
  2. Коли буряк охолоне, нарізаємо його спочатку на кружальця, а потім соломкою. Часник чистимо, чавимо його пласкою стороною леза ножа.
  3. Капустину чистимо від верхніх листочків та нарізаємо квадратними шматочками зі стороною приблизно 3-4 см.
  4. Для маринаду виливаємо в каструлю воду та додаємо спеції. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь. Коли сіль та цукор розтануть, знімаємо каструлю з плити та вливаємо 100 мл оцту 9%, перемішуємо.
  5. Шматочки капусти викладаємо у чисту банку, чергуючи із буряком та зубчиками часнику. Заливаємо все теплим маринадом, зверху вливаємо 3 ст. л. соняшникової олії та закриваємо кришкою.

Куштувати капусту можна вже через 3-5 діб. Зберігати її варто в холодильнику. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму томати.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Євген Клопотенко #Заготівля