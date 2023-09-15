Російські кухарі обманули нас: чому "жульєн" — це зовсім не страва

Вкрали від французької кухні лише назву

Ми розповідали, як приготувати автентичну турецьку аджику. Тепер розповідаємо, чому такий популярний в російській імперії і радянському соузі жульєн — не більше, ніж фікція.

Жульєном називають невеликі порційні запіканки з курки, грибів сиру тощо. Є різноманітні варіації цієї страви. В народі її вважають французькою, однак від французької там — лише назва.

Жульєн – це спосіб нарізки овочів. За ним продукти кришаться тонкою соломкою. Цей спосіб вигадали та назвали французи. Саме тому у сучасній французькій кулінарії жульєном можуть називати салати або супи, де інгредієнти накришені тонкою соломкою — саме таким способом.

Зараз зв’язок порційної запіканки з нарізкою вкрай неочевидний. Можливо, колись і для цього рецепту овочі нарізали тонкою соломкою, але зараз для приготування так званого "жульєну" нарізка взагалі не грає жодної ролі. Всі кришать компоненти так, як вважають за потрібне.

Різноманітні овочеві запіканки з грибами під сиром — це завжди чудова ідея. На відміну від тієї, яка пропонує називати їх "жульєном".