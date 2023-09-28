Домашнє вино з винограду: найпростіший рецепт

П’янкий напій можна приготувати власноруч

Ми розповідали, як приготувати смачну наливку. Тепер ділимось рецептом класичного домашнього вина з винограду.

Як його готувати, розповіли на порталі xpert.com.ua. Виноробство — це справжнє мистецтво, на пізнання всіх його тонкощів, потрібно кілька років. Але кожен з нас може приготувати домашнє вино самостійно.

Інгредієнти:

виноград

цукор

Спосіб приготування:

Для виноробства підходять не всі сорти винограду. Найкраще взяти Степняк, Дружба, Росинка, Кристал, Фестивальний, Регент, Сапераві — вони мають великий відсоток цукристості. Слід ретельно промити і просушити всі ємкості для майбутнього напою. Якщо плануєте використовувати бочки, пляшки або відра, обкуріть їх сіркою, промийте фільтрованою водою і витріть насухо тканиною. Стиглі ягоди перебираємо, викидаючи незрілі або підгнилі ягоди або виноград з цвіллю. Всипаємо виноград в посуд з емаллю, щоб там ще залишалось місце. Перечавлюємо ягоди руками або дерев’яними інструментами — так не ушкодяться кісточки, що надають гіркуватий смак. Посудину закутуємо чистою ганчіркою і залишаємо в мало освітленому і теплому місці на чотири дні. Постійно помішуємо дерев’яною палицею. Через чотири доби напій стане світлого відтінку, почнеться бродіння. Тоді весь напій пропускаємо через марлю, приблизно три рази. Потім сік розливаємо в ємкості, не перевищуючи 70% обсягу. Ідеально підійдуть пляшки зі скла або банки. Додаємо цукор — 100-150 г на 1 л соку. Закриваємо гідрозатвором. Можна використати медичну рукавичку з діркою. В приміщенні повинно бути не менше 8 градусів. Залишаємо в темному прохолодному місці на 3-5 днів. Через деякий час зціджуємо 0.5 л соку, додаємо цукор і переливаємо назад в бутель. Через 3-5 днів всипаємо ще цукор і залишаємо шуміти на 1-2 місяці. Коли рукавичка спаде, а вино посвітлішає, акуратно переливаємо його в іншу посудину — осад повинен залишитись в бутлі.

Пляшки потрібно закупорити і залишити зберігати в темному прохолодному місці. За 3-6 місяців можна дегустувати. Також ми розповідали, як закрити виноград на зиму.