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Домашнє вино з винограду: найпростіший рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Таке вино дуже смачно пити в колі друзів Новина оновлена 28 вересня 2023, 12:10
Таке вино дуже смачно пити в колі друзів. Фото agronews.ua

П’янкий напій можна приготувати власноруч

Ми розповідали, як приготувати смачну наливку. Тепер ділимось рецептом класичного домашнього вина з винограду.

Як його готувати, розповіли на порталі xpert.com.ua. Виноробство — це справжнє мистецтво, на пізнання всіх його тонкощів, потрібно кілька років. Але кожен з нас може приготувати домашнє вино самостійно.

Інгредієнти:

  • виноград
  • цукор

Спосіб приготування:

  1. Для виноробства підходять не всі сорти винограду. Найкраще взяти Степняк, Дружба, Росинка, Кристал, Фестивальний, Регент, Сапераві — вони мають великий відсоток цукристості.
  2. Слід ретельно промити і просушити всі ємкості для майбутнього напою. Якщо плануєте використовувати бочки, пляшки або відра, обкуріть їх сіркою, промийте фільтрованою водою і витріть насухо тканиною.
  3. Стиглі ягоди перебираємо, викидаючи незрілі або підгнилі ягоди або виноград з цвіллю. Всипаємо виноград в посуд з емаллю, щоб там ще залишалось місце. Перечавлюємо ягоди руками або дерев’яними інструментами — так не ушкодяться кісточки, що надають гіркуватий смак. Посудину закутуємо чистою ганчіркою і залишаємо в мало освітленому і теплому місці на чотири дні. Постійно помішуємо дерев’яною палицею.
  4. Через чотири доби напій стане світлого відтінку, почнеться бродіння. Тоді весь напій пропускаємо через марлю, приблизно три рази. Потім сік розливаємо в ємкості, не перевищуючи 70% обсягу. Ідеально підійдуть пляшки зі скла або банки.
  5. Додаємо цукор — 100-150 г на 1 л соку. Закриваємо гідрозатвором. Можна використати медичну рукавичку з діркою. В приміщенні повинно бути не менше 8 градусів. Залишаємо в темному прохолодному місці на 3-5 днів.
  6. Через деякий час зціджуємо 0.5 л соку, додаємо цукор і переливаємо назад в бутель. Через 3-5 днів всипаємо ще цукор і залишаємо шуміти на 1-2 місяці.
  7. Коли рукавичка спаде, а вино посвітлішає, акуратно переливаємо його в іншу посудину — осад повинен залишитись в бутлі.

Пляшки потрібно закупорити і залишити зберігати в темному прохолодному місці. За 3-6 місяців можна дегустувати. Також ми розповідали, як закрити виноград на зиму.

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