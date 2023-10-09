Як в дорогому ресторані: один простий трюк зробить сезонний суп нереально смачним

Спробуйте приготувати так — інших рецептів шукати не будете

Ми розповідали, як спекти фантастичний пиріг з гарбуза. Тепер ділимось рецептом ще однієї сезонної страви з цього корисного продукту — гарбузового крем-супу.

Для страви знадобиться м’ясний бульйон. Звісно, його за потреби можна замінити водою, але з бульйоном буде набагато смачніше. Також цибулю-шалот можна замінити звичайною білою. Загалом, особливість цього рецепта — у підготовці овочів. Саме запечені компоненти дадуть найкращий результат.

Інгредієнти:

Гарбуз — 400 грамів

М’ясний бульйон

Цибуля — 1 шт

Солодкий перець — 1-2 шт

Морква — 1 шт

Часник — 3-4 зубчика

Сіль, перець, улюблені спеції — до смаку

Рослинна олія

Вершки — 200 мл

Спосіб приготування:

Овочі миємо, чистимо моркву та цибулю. Моркву розрізаємо навпіл. Відділяємо від лушпиння зубчики часнику. Гарбуз чистимо від шкірки та нарізаємо крупними кубиками. Перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіннєву коробочку та перетинки. Деко застеляємо пергаментом. Викладаємо на нього гарбуз, цибулю, моркву, часник та половинки перцю. Солимо, збризкуємо олією. На 40-60 хвилин ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Вони повинні стати м’якими та покритись ароматною золотистою скоринкою. Готові овочі заливаємо бульйоном та ставимо варитись. Додаємо до смаку спеції. На невеликому вогні готуємо від 15 до 20 хвилин. Вливаємо вершки та перебиваємо масу блендером. На цьому етапі куштуємо страву, за потреби додаємо спеції. Якщо суп загустий — доливаємо ще трохи бульйону. Кип’ятимо страву ще кілька хвилин — і можна їсти. В кожну миску з супом для подачі крапаємо на поверхню страви по кілька крапель вершків.

Левову частку смаку супу надають овочі — завдяки тому, що вони були запечені, суп виходить особливо ароматним. Також ми розповідали, як приготувати смачний курячий рулет.