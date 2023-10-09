Як в дорогому ресторані: один простий трюк зробить сезонний суп нереально смачним
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Спробуйте приготувати так — інших рецептів шукати не будете
Ми розповідали, як спекти фантастичний пиріг з гарбуза. Тепер ділимось рецептом ще однієї сезонної страви з цього корисного продукту — гарбузового крем-супу.
Для страви знадобиться м’ясний бульйон. Звісно, його за потреби можна замінити водою, але з бульйоном буде набагато смачніше. Також цибулю-шалот можна замінити звичайною білою. Загалом, особливість цього рецепта — у підготовці овочів. Саме запечені компоненти дадуть найкращий результат.
Інгредієнти:
- Гарбуз — 400 грамів
- М’ясний бульйон
- Цибуля — 1 шт
- Солодкий перець — 1-2 шт
- Морква — 1 шт
- Часник — 3-4 зубчика
- Сіль, перець, улюблені спеції — до смаку
- Рослинна олія
- Вершки — 200 мл
Спосіб приготування:
- Овочі миємо, чистимо моркву та цибулю. Моркву розрізаємо навпіл. Відділяємо від лушпиння зубчики часнику.
- Гарбуз чистимо від шкірки та нарізаємо крупними кубиками. Перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіннєву коробочку та перетинки.
- Деко застеляємо пергаментом. Викладаємо на нього гарбуз, цибулю, моркву, часник та половинки перцю. Солимо, збризкуємо олією.
- На 40-60 хвилин ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Вони повинні стати м’якими та покритись ароматною золотистою скоринкою.
- Готові овочі заливаємо бульйоном та ставимо варитись. Додаємо до смаку спеції. На невеликому вогні готуємо від 15 до 20 хвилин.
- Вливаємо вершки та перебиваємо масу блендером. На цьому етапі куштуємо страву, за потреби додаємо спеції. Якщо суп загустий — доливаємо ще трохи бульйону.
- Кип’ятимо страву ще кілька хвилин — і можна їсти. В кожну миску з супом для подачі крапаємо на поверхню страви по кілька крапель вершків.
Левову частку смаку супу надають овочі — завдяки тому, що вони були запечені, суп виходить особливо ароматним. Також ми розповідали, як приготувати смачний курячий рулет.