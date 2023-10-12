Не осяде і не потріскається: кухарі назвали п’ять правил ідеального бісквіта

Збережіть собі ці поради, якщо плануєте пекти

Ми розповідали, чим замінити панірувальні сухарі під час приготування котлет. Тепер ділимось порадами щодо приготування ідеального пишного бісквіта.

Це чудова основа для десерту та й цілком самостійна випічка. Але є деякі банальні помилки, що в результаті призводить до того, що корж опадає або виходить. На Pixelinform розповіли, як уникнути проблем і отримати відмінний бісквіт.

Збереження пропорції

Це дуже важливе правило, що визначає текстуру готового вироду. Класичний варіант передбачає на 120 грамів борошна та цукру додавання 4 яєць, дрібки солі та ваніліну.

Температура

Яйця для тіста повинні бути кімнатної температури. Це обов’язково.

Борошно

Борошно, яке ви додаєте до бісквіта, повинно бути просіяним. Можна зробити це за кілька хвилин в окрему миску або просіяти безпосередньо над майбутнім тістом.

"Герметичне" випікання

При випіканні не можна відкривати духовку до готовності бісквіта. Інакше тісто "впаде", і тоді про пишний бісквіт можна забути. Перевірити випічку можна, але не раніше, ніж за 20 хвилин після початку випікання.

Залиште його у спокої

Не варто одразу витягувати виріб із форми. Бісквіт повинен стабілізуватися, охолонути. Тому після вимкнення духовки його ще деякий час краще не чіпати.

Так бісквіт точно вдасться і вийде пишним і ніжним. Він стане чудовим компонентом складних десертів, таких як торт "Вікторія".