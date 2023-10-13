Один копійчаний інгредієнт: що додати в каструлю, щоб гриби зберегти колір

Проста хитрість досвідчених кулінарів

Зараз активно триває сезон грибів. Ми розповідали, як їх без проблем почистити. Тепер ділимось лайфхаком щодо їх варіння.

Що б ви не збирались робити з грибами — заморожувати, смажити або закочувати в банки, попередньо їх необхідно відварити. Як це зробити найкращим чином, розповіли на Ukr.Media.

Спочатку гриби треба очистити. Забрати пісок, бруд, мох і сухе листя. Потім промити зручним способом. Потім гриби необхідно відварити в декількох водах. Через це гриби тьмяніють, синіють, втрачають колір і часто стають неапетитні. Але є спосіб уникнути цього неприємного моменту.

Навіщо додавати лимонну кислоту

Щоб гриби не потемніли, перший раз їх слід відварити разом із лимонною кислотою. Це дасть змогу грибам не потемніти під час варіння. На велику каструлю слід додати не менше 3 столових ложок лимонної кислоти.

Замінити кислоту на оцет не можна. Ця речовина не дасть потрібного ефекту.

При першому варінні варити гриби з лимонною кислотою потрібно впродовж 15 хвилин. При цьому гриби повинні вільно плавати в каструлі.