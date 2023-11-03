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Вам знадобиться лише пакет та риба: таку закуску готуватимете кілограмами

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Олена Мазун Олена Мазун
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Найпростіший рецепт малосольної риби
Найпростіший рецепт малосольної риби. Фото babusyni-retsepty

Таку закуску можна і на святковий стіл подати

Скумбрія – це смачна та апетитна риба. Існує безліч страв із цього продукту. Всі вони оригінальні, ароматні та неймовірно смачні.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати малосольну скумбрію… у пакеті. Такий рецепт не просто легкий, а надзвичайно легкий. Для приготування такої смакоти вам просто потрібно відправити в пакет рибку та спеції та залишити все на добу в холодильнику. За вказаний час у вас на столі буде апетитна рибка, яку не соромно навіть подати на святковий стіл.

Як приготувати малосольну скумбрію в пакеті

Інгредієнти:

  • скумбрія близько 450-500 г — 1 шт.;
  • сіль – 1 ст. л. без верху;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • зерна коріандру – 1 ч. л.;
  • насіння гірчиці – 1/2 ч. л.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • горошини чорного перцю – 4-5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Скумбрію чистимо, відрізаємо плавці, ретельно промиваємо, висушуємо за допомогою паперових рушників.
  2. У ступці змішуємо зерна коріандру, гірчиці, чорного перцю та лавровий лист. Роздрібнюємо, додаємо сіль, цукор, перемішуємо та висипаємо отриману пряну суміш у пластиковий пакет.
  3. У той же пакет відправляємо скумбрію і натираємо її сумішшю з обох боків та зсередини. Пакет щільно загортаємо та ставимо в холодильник на добу.

Рекомендуємо також приготувати салат зі скумбрією за рецептом "Телеграфа". Такого точно не куштували ні ваші близькі, ні друзі.

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#Рецепт #Скумбрія #Готуємо вдома