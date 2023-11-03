Вам знадобиться лише пакет та риба: таку закуску готуватимете кілограмами

Таку закуску можна і на святковий стіл подати

Скумбрія – це смачна та апетитна риба. Існує безліч страв із цього продукту. Всі вони оригінальні, ароматні та неймовірно смачні.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати малосольну скумбрію… у пакеті. Такий рецепт не просто легкий, а надзвичайно легкий. Для приготування такої смакоти вам просто потрібно відправити в пакет рибку та спеції та залишити все на добу в холодильнику. За вказаний час у вас на столі буде апетитна рибка, яку не соромно навіть подати на святковий стіл.

Як приготувати малосольну скумбрію в пакеті

Інгредієнти:

скумбрія близько 450-500 г — 1 шт.;

сіль – 1 ст. л. без верху;

цукор — 1 ч. л.;

зерна коріандру – 1 ч. л.;

насіння гірчиці – 1/2 ч. л.;

лавровий лист – 1 шт.;

горошини чорного перцю – 4-5 шт.

Спосіб приготування:

Скумбрію чистимо, відрізаємо плавці, ретельно промиваємо, висушуємо за допомогою паперових рушників. У ступці змішуємо зерна коріандру, гірчиці, чорного перцю та лавровий лист. Роздрібнюємо, додаємо сіль, цукор, перемішуємо та висипаємо отриману пряну суміш у пластиковий пакет. У той же пакет відправляємо скумбрію і натираємо її сумішшю з обох боків та зсередини. Пакет щільно загортаємо та ставимо в холодильник на добу.

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