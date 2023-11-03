Вам знадобиться лише пакет та риба: таку закуску готуватимете кілограмами
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Таку закуску можна і на святковий стіл подати
Скумбрія – це смачна та апетитна риба. Існує безліч страв із цього продукту. Всі вони оригінальні, ароматні та неймовірно смачні.
"Бабусині рецепти" пропонують приготувати малосольну скумбрію… у пакеті. Такий рецепт не просто легкий, а надзвичайно легкий. Для приготування такої смакоти вам просто потрібно відправити в пакет рибку та спеції та залишити все на добу в холодильнику. За вказаний час у вас на столі буде апетитна рибка, яку не соромно навіть подати на святковий стіл.
Як приготувати малосольну скумбрію в пакеті
Інгредієнти:
- скумбрія близько 450-500 г — 1 шт.;
- сіль – 1 ст. л. без верху;
- цукор — 1 ч. л.;
- зерна коріандру – 1 ч. л.;
- насіння гірчиці – 1/2 ч. л.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- горошини чорного перцю – 4-5 шт.
Спосіб приготування:
- Скумбрію чистимо, відрізаємо плавці, ретельно промиваємо, висушуємо за допомогою паперових рушників.
- У ступці змішуємо зерна коріандру, гірчиці, чорного перцю та лавровий лист. Роздрібнюємо, додаємо сіль, цукор, перемішуємо та висипаємо отриману пряну суміш у пластиковий пакет.
- У той же пакет відправляємо скумбрію і натираємо її сумішшю з обох боків та зсередини. Пакет щільно загортаємо та ставимо в холодильник на добу.
Рекомендуємо також приготувати салат зі скумбрією за рецептом "Телеграфа". Такого точно не куштували ні ваші близькі, ні друзі.