Важлива котлетна помилка: чи можна додавати в фарш жовток
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Багато хто припускається цієї помилки
Ми розповідали, як приготувати котлети особливо соковитими. Тепер ділимось порадами щодо замішування фаршу на котлети.
Котлети люблять всі — за простоту приготування та ситність. Але важливо приготувати їх правильно, інакше котлети вийдуть сухі та несмачні. Про важливий нюанс, який багато хто ігнорує, розповіли на ProstoWay.
Поширена кулінарна помилка у приготуванні котлет
Багато кулінарів неправильно додають яйця в котлетний фарш. Зокрема це стосується того, чи варто додавати до м’яса жовток.
Насправді, яйце в процесі приготування фаршу для котлет – далеко на ключовий і зовсім не обов’язковий інгредієнт. Його додають для забезпечення сполучного ефекту всіх компонентів.
Завдяки білку, приміром, фарш під час смаження не розповзається по всій сковороді. Однак, якщо додати у фарш ціле яйце, то в результаті ми навряд чи отримаємо пишні та м’які котлети.
Тому кулінари часто рекомендують відокремити білок та добре його збити блендером з дрібкою солі. І додати до фаршу лише його.
Жовток не варто додавати ще й з точки зору користі. Він зробить смак котлети ніжнішим, але й додасть до неї холестерину. Також ми розповідали, як смачно приготувати тушковану капусту.