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Важлива котлетна помилка: чи можна додавати в фарш жовток

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Котлети можуть вийти сухі та несмачні
Котлети можуть вийти сухі та несмачні. Фото 1000.menu

Багато хто припускається цієї помилки

Ми розповідали, як приготувати котлети особливо соковитими. Тепер ділимось порадами щодо замішування фаршу на котлети.

Котлети люблять всі — за простоту приготування та ситність. Але важливо приготувати їх правильно, інакше котлети вийдуть сухі та несмачні. Про важливий нюанс, який багато хто ігнорує, розповіли на ProstoWay.

Поширена кулінарна помилка у приготуванні котлет

Багато кулінарів неправильно додають яйця в котлетний фарш. Зокрема це стосується того, чи варто додавати до м’яса жовток.

Насправді, яйце в процесі приготування фаршу для котлет – далеко на ключовий і зовсім не обов’язковий інгредієнт. Його додають для забезпечення сполучного ефекту всіх компонентів.

Завдяки білку, приміром, фарш під час смаження не розповзається по всій сковороді. Однак, якщо додати у фарш ціле яйце, то в результаті ми навряд чи отримаємо пишні та м’які котлети.

Тому кулінари часто рекомендують відокремити білок та добре його збити блендером з дрібкою солі. І додати до фаршу лише його.

Жовток не варто додавати ще й з точки зору користі. Він зробить смак котлети ніжнішим, але й додасть до неї холестерину. Також ми розповідали, як смачно приготувати тушковану капусту.

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#Рецепт #Яйця #Лайфхак #Котлети