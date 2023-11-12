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Важлива помилка, через яку плов виходить несмачним: в якому порядку обсмажувати продукти

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Все залежить від порядку приготування продуктів
Все залежить від порядку приготування продуктів. Фото myastoriya.com.ua

Від цього залежить смак страви

Ми розповідали про помилки, які псують смак квашеної капусти. Тепер розповідаємо про причину, з якої може вийти несмачний плов.

Розсипчастий ароматний плов — не найпростіша страва. Тим неприємніше, якщо він ще й виходить несмачним. На ProstoWay розповіли про правильну послідовність приготування і закладання продуктів.

Рецепт та інгредієнти для плову стандартні. Але є деякі секрети приготування, завдяки яким плов виходить таким, яким він має бути – розсипчастим, не сухим і не схожий на кашу.

Для початку відзначимо, що дуже важливим фактором є вибір посуду. Найкраще готувати плов у казані. Якщо його немає, можна використати сковорідку з високими стінами.

Що і як обсмажувати

Якщо ви смажите м’ясо з цибулею, спочатку на обсмажування завжди закладається цибуля, а потім м’ясо. Таким чином соняшникова олія вбере запах цибулі і передасть його м’ясу. Якщо зробити інакше, цибуля варитиметься в м’ясному бульйоні.

Коли м’ясо добре просмажиться, можна додавати морквину. Залишайте все на повільному вогні.

Ще один важливий момент — коли солити плов. Робити це варто, коли м’ясо буде повністю готове. Якщо зробити це раніше, то м’ясо виділить сік і втратить соковитість.

За ідеальною пропорцією, м’яса в плові має бути стільки ж, скільки і рису. Інакше вийде просто рисова каша з м’ясом, а не плов. Також ми розповідали, як зробити котлети особливо соковитими.

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#Рецепт #М'ясо #Лайфхак #Плов