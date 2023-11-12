Важлива помилка, через яку плов виходить несмачним: в якому порядку обсмажувати продукти

Від цього залежить смак страви

Ми розповідали про помилки, які псують смак квашеної капусти. Тепер розповідаємо про причину, з якої може вийти несмачний плов.

Розсипчастий ароматний плов — не найпростіша страва. Тим неприємніше, якщо він ще й виходить несмачним. На ProstoWay розповіли про правильну послідовність приготування і закладання продуктів.

Рецепт та інгредієнти для плову стандартні. Але є деякі секрети приготування, завдяки яким плов виходить таким, яким він має бути – розсипчастим, не сухим і не схожий на кашу.

Для початку відзначимо, що дуже важливим фактором є вибір посуду. Найкраще готувати плов у казані. Якщо його немає, можна використати сковорідку з високими стінами.

Що і як обсмажувати

Якщо ви смажите м’ясо з цибулею, спочатку на обсмажування завжди закладається цибуля, а потім м’ясо. Таким чином соняшникова олія вбере запах цибулі і передасть його м’ясу. Якщо зробити інакше, цибуля варитиметься в м’ясному бульйоні.

Коли м’ясо добре просмажиться, можна додавати морквину. Залишайте все на повільному вогні.

Ще один важливий момент — коли солити плов. Робити це варто, коли м’ясо буде повністю готове. Якщо зробити це раніше, то м’ясо виділить сік і втратить соковитість.

За ідеальною пропорцією, м’яса в плові має бути стільки ж, скільки і рису. Інакше вийде просто рисова каша з м’ясом, а не плов. Також ми розповідали, як зробити котлети особливо соковитими.