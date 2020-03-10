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Рецепт дня: смажені пиріжки на кефірі

Рецепт дня: смажені пиріжки на кефірі
10:06 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Смажені пиріжки належать до традиційних українських страв, якими дбайливі господині пригощають найбажаніших гостей.

Зазвичай пиріжки зникають з тарілки ще теплими, оскільки втриматись і не спробувати таку смакоту дуже важко.

Готувати смажені пиріжки можна з будь-якою начинкою: капустою, картоплею, м’ясом, свіжими ягодами, повидлом. Головний секрет — в унікальному тісті, основу якого становить борошно та кефір. Еластичне та досить рідке, воно дозволяє приготувати надзвичайно м’які та ніжні пиріжки, поласувати якими захоче вся родина!

СМАЖЕНІ ПИРІЖКИ НА КЕФІРІ З КАПУСТОЮ

ІНГРЕДІЄНТИ:

Брошно - 400 гр

Кефір - 400 мл

Цукор - 1,5 ст.л.

Сіль - 0,5 ч.л.

Сода - 1 ч.л.

Соняшникова олія - 1 ст.л.

Капуста - 500 гр

Морква - 1 шт

Цибуля - 1шт

Сіль, Перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Готуємо начинку для пиріжків. Нарізаємо капусту тонкою соломкою, шаткуємо дрібно цибулю, моркву натираємо на середній тертці. На розігріту сковорідку наливаємо невелику кількість олії, висипаємо моркву та цибулю, злегка обсмажуємо овочі протягом 5 хвилин. Туди ж висипаємо капусту і тушкуємо до готовності на невеликому вогні. Додаємо сіль, перець за смаком.

Етап № 2

Готуємо тісто. У глибку миску виливаємо кефір, соняшникову олію, висипаємо цукор, сіль, борошно та соду. Все ретельно перемішуємо. Тісто має вийти еластичним та густим, але не досить щільним.

Етап № 3

Формуємо пиріжки. В одну руку набираємо трохи борошна, викладаємо на долоню столову ложку тіста, у центр — трохи начинки. Іншою рукою зліплюємо пиріжок та одразу викладаємо на розігріту пательню з олією. Якщо тісто рідкувате, можна додати трохи більше борошна.

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Етап № 4

Смажимо на середньому вогні під кришкою по 4 хвилини з кожного боку. Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія. Потім перекладаємо їх у каструлю та накриваємо кришкою. Подавати до столу смажені пиріжки краще теплими зі склянкою свіжого прохолодного молока.

Смачного! 

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