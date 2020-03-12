Рецепт дня: натуральні домашні іриски на основі сметани

Домашні іриски — смаколики з ніжним вершковим смаком та спокусливим ароматом карамелі — стануть справжньою знахідкою для вибагливих ласунчиків.

Такими цукерками можуть смакувати навіть найменші гурмани, оскільки вони не містять штучних домішок та шкідливих ароматизаторів.

Для приготування домашніх солодощів знадобиться мінімальний набір продуктів та 20–30 хвилин часу. До створення кулінарного шедевру може долучитися вся родина, адже готувати іриски — просто, цікаво та весело!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Цукор - 220 гр

Масло вершкове - 30 гр

Сметана - 220 гр

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Для приготування ірисок знадобиться товстостінний рондель із нержавіючої сталі. Від емальованого посуду краще відмовитися, адже в ньому може пригоріти цукор.

Висипаємо у сотейник цукор і сметану, ставимо на середній вогонь, постійно помішуємо та доводимо до кипіння. Суміш стане густішою, тому дуже важливо ретельно її мішати, не залишаючи ні на хвилину.

Етап № 2

Коли суміш стане схожою на згущене молоко, зменшуємо вогонь і продовжуємо мішати до тих пір, поки солодка сметана не матиме насиченого карамельного кольору. Загальний час прогрівання суміші — від 20 до 30 хвилин.

Етап № 3

Знімаємо рондель з вогню та додаємо вершкове масло. Суміш ретельно перемішуємо. Доки ірис не охолонув, розливаємо його у форми чи викладаємо на пергамент, щоб потім розрізати на маленькі шматочки.

Етап № 4

Охолоджені іриски виймаємо з форм та викладаємо на тарілку. Подавати цукерки найкраще до гарячих напоїв — чаю чи кави. А от дітям іриски чудово смакуватимуть із лимонадом.

Смачного!