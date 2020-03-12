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Пранкери розіграли принца Гаррі, прикинувшись Гретою Тунберг

Пранкери розіграли принца Гаррі, прикинувшись Гретою Тунберг
06:23 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Гаррі повівся на вудку жартівників і розповів про розрив з королівською родиною.

Російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров оприлюднили на YouTube запис телефонної розмови з принцом Гаррі. Щоб вивідати у нього подробиці про скандали в королівській родині, вони прикинулися активісткою Гретою Тунберг і її батьком, пише Page Six.

Гаррі запитали про "Мегзіт" і скандальний зв'язой з його дядьком (принцом Ендрю) з засудженим секс-злочинцем Джеффрі Епштейном.

"Це рішення, звичайно, було непростим, але це було правильне рішення для нашої сім'ї, правильне рішення захистити мого сина, - сказав Гаррі про розрив з королівською родиною. - І я думаю, що в усьому світі до біса багато людей, які можуть поважати нас [з Меган] за те, що ми ставимо нашу сім'ю на перше місце".

Також Гаррі заперечує, що королева Єлизавета позбавила їх з Меган королівських титулів. "Ні, ні, знову ж таки, ви не повинні вірити тому, що читаєте. Ніхто не позбавив нас наших титулів", - сказав він.

Коли пранкери спробували дізнатися про зв'язки принца Ендрю з покійним мільйонером Джеффрі Епштейном, він відповів, що "дуже мало може сказати з цього приводу". "Все, що він робив або не робив, повністю відокремлене від мене і моєї дружини. Ми зосереджені на спільноті. І тому ми повністю відокремлені від більшості моєї родини", - запевнив він.

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Кузнєцов і Столяров вже багато разів потрапляли в заголовки ЗМІ за те, що обманюють відомих людей, прикидаючись іншими знаменитостями. У числі їх жертв - Елтон Джон і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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Все по темі:

Росія, Грета Тунберг, Велика Британія, Принц Гаррі, Мегзит, Пранкери, Розіграш.
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