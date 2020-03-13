Рецепт дня: класична панакота з ягідним соусом

Кулінарний шедевр народився на півночі Італії, в регіоні П’ємонт, і в перекладі означає «варені вершки».
Солодке вершково-кремове желе нагадує морозиво й чудово тримає форму, тож любителі солоденького зможуть неспішно насолодитися витонченим італійським десертом.
Панакоту обожнюють не тільки затяті ласунчики, але й із задоволенням готують прихильники здорового харчування. Адже калорійні вершки можна замінити легким класичним йогуртом, соєвим молоком або нежирною сметаною. А замість цукру — додати мед чи кленовий сироп.
Традиційна панакота містить 223 ккал на 100 г десерту — набагато менше, ніж, наприклад, такий самий шматочок "Наполеона", в якому майже 400 ккал.
Класичний набір інгредієнтів збагачують кавою, корицею, ромом, какао. Проте найвишуканішою вважають панакоту з лавандою або м'ятою.
До складу популярного десерту також додають ягоди та фрукти. Однак будьте обережні: кислі фрукти сприяють згортанню білків. А якщо переборщити з желатином, панакота перетвориться на гумове желе. Правильний італійський десерт м’який, схожий на кремовий пудинг з оксамитовою поверхнею на зрізі.
Пікантних ноток ласощам додадуть апетитні соуси: малиновий, шоколадний, карамельний, апельсиновий...
ІНГРЕДІЄНТИ:
Молоко - 120 мл
Вершки 35% - 380 мл
Желатин - 10 гр
Цукор - 110 гр
Ванільний цукор - 12 гр
Малина перетерта з цукром - 150 гр
Заморожена полуниця - 100 гр
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап № 1
Замочуємо желатин згідно з інструкцією на пакуванні — висипаємо у невелику глибоку посудину, заливаємо необхідною кількістю води та залишаємо набухати.
Етап № 2
Коли желатин достатньо збільшиться в об’ємі, його необхідно добре прогріти на маленькому вогні. Аж до повного розчинення у воді. Цей етап дуже важливий для приготування панакоти приємної однорідної консистенції.
Етап № 3
Молоко змішуємо з вершками та ставимо на плиту підігріватися. Кип’ятити суміш не потрібно.
Етап № 4
Додаємо до вершково-молочної суміші звичайний та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо, доки кристалики повністю не розчиняться.
Етап № 5
У суміш вершків та молока тонким струменем наливаємо розчинений желатин. Щоб уникнути потрапляння в десерт крихітних грудочок, попередньо проціджуємо желатинову суміш через дрібне ситечко.
Отриману масу розливаємо у силіконові формочки та залишаємо на три години в холодильнику для застигання.
Етап № 6
Поки панакота застигає, приготуємо соус. Розморожуємо полуницю, викладаємо в блендер. Додаємо малину, перетерту з цукром, та збиваємо протягом трьох хвилин.
Етап № 7
Виймаємо панакоту з формочок.
Маленька хитрість: смакувати десертом краще не одразу з холодильника. Дайте панакоті годинку постояти за кімнатної температури. Так її смак ще краще розкриється, а консистенція стане більш м’якою та ніжною.
Етап № 8
Поливаємо панакоту ягідним соусом. Прикрашаємо м’ятою, свіжими ягодами або шматочками фруктів.
Насолоджуйтесь!