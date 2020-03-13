Рецепт дня: класична панакота з ягідним соусом

Ніжна панакота — знаменитий десерт італійської кухні на основі вершків, цукру, желатину та ванілі.

Кулінарний шедевр народився на півночі Італії, в регіоні П’ємонт, і в перекладі означає «варені вершки».

Солодке вершково-кремове желе нагадує морозиво й чудово тримає форму, тож любителі солоденького зможуть неспішно насолодитися витонченим італійським десертом.

Панакоту обожнюють не тільки затяті ласунчики, але й із задоволенням готують прихильники здорового харчування. Адже калорійні вершки можна замінити легким класичним йогуртом, соєвим молоком або нежирною сметаною. А замість цукру — додати мед чи кленовий сироп.

Традиційна панакота містить 223 ккал на 100 г десерту — набагато менше, ніж, наприклад, такий самий шматочок "Наполеона", в якому майже 400 ккал.

Класичний набір інгредієнтів збагачують кавою, корицею, ромом, какао. Проте найвишуканішою вважають панакоту з лавандою або м'ятою.

До складу популярного десерту також додають ягоди та фрукти. Однак будьте обережні: кислі фрукти сприяють згортанню білків. А якщо переборщити з желатином, панакота перетвориться на гумове желе. Правильний італійський десерт м’який, схожий на кремовий пудинг з оксамитовою поверхнею на зрізі.

Пікантних ноток ласощам додадуть апетитні соуси: малиновий, шоколадний, карамельний, апельсиновий...

ІНГРЕДІЄНТИ:

Молоко - 120 мл

Вершки 35% - 380 мл

Желатин - 10 гр

Цукор - 110 гр

Ванільний цукор - 12 гр

Малина перетерта з цукром - 150 гр

Заморожена полуниця - 100 гр

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Замочуємо желатин згідно з інструкцією на пакуванні — висипаємо у невелику глибоку посудину, заливаємо необхідною кількістю води та залишаємо набухати.

Етап № 2

Коли желатин достатньо збільшиться в об’ємі, його необхідно добре прогріти на маленькому вогні. Аж до повного розчинення у воді. Цей етап дуже важливий для приготування панакоти приємної однорідної консистенції.

Етап № 3

Молоко змішуємо з вершками та ставимо на плиту підігріватися. Кип’ятити суміш не потрібно.

Етап № 4

Додаємо до вершково-молочної суміші звичайний та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо, доки кристалики повністю не розчиняться.

Етап № 5

У суміш вершків та молока тонким струменем наливаємо розчинений желатин. Щоб уникнути потрапляння в десерт крихітних грудочок, попередньо проціджуємо желатинову суміш через дрібне ситечко.

Отриману масу розливаємо у силіконові формочки та залишаємо на три години в холодильнику для застигання.

Етап № 6

Поки панакота застигає, приготуємо соус. Розморожуємо полуницю, викладаємо в блендер. Додаємо малину, перетерту з цукром, та збиваємо протягом трьох хвилин.

Етап № 7

Виймаємо панакоту з формочок.

Маленька хитрість: смакувати десертом краще не одразу з холодильника. Дайте панакоті годинку постояти за кімнатної температури. Так її смак ще краще розкриється, а консистенція стане більш м’якою та ніжною.

Етап № 8

Поливаємо панакоту ягідним соусом. Прикрашаємо м’ятою, свіжими ягодами або шматочками фруктів.

Насолоджуйтесь!