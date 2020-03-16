Австрійський штрудель з яблуками

Приготувати справжній австрійський штрудель можна вдома, доклавши трохи старання та зусиль. Але смачний результат того вартий!

Яблучний штрудель — класика серед десертів. Тонке хрустке тісто, соковита пропечена начинка, пікантний аромат кориці та родзинок: відмовитися від такої насолоди буде важко. Штрудель ідеально підходить для вишуканого сніданку й святкової вечері. Також він чудово поєднується з холодним вершковим морозивом і гарячими ароматними напоями.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Борошно - 250 гр

Масло вершкове - 50 гр

Яйце - 1 шт

Вода тепла - 0,5 склянки

Олія рослинна - 1,5 ст.л.

Яблука - 1 кг

Цукор - 90 гр

Сухарі мелені світлі - 60 гр

Родзинки - 100 гр

Кориця мелена - 4 ч.л.

Ром або коньяк - 50 мл

Цукрова пудра - 100 гр

ПРИГОТУВАННЯ:

Крок перший

Для початку готуємо тісто. У глибоку ємність висипаємо борошно, додаємо яйця, розтоплене масло, воду та олію, ретельно перемішуємо. Тісто має бути м’яким та еластичним, не прилипати до посуду чи рук. Гарно вимісивши тісто, змащуємо його верхівку вершковим масло, накриваємо посуд рушником та лишаємо на кухні на годину.

Крок другий

Поки тісто «відпочиває», промиваємо родзинки, просушуємо та заливаємо їх алкоголем. Залишаємо на 30 хвилин. Тим часом миємо яблука, чистимо від шкірки та нарізаємо невеличкими шматочками. Проціджуємо родзинки від коньяку чи рому, додаємо до них яблука, цукор, корицю, все ретельно перемішуємо.

Крок третій

Дістаємо з миски тісто, викладаємо на стіл, тонко розкачуємо. Поверхню тіста змащуємо вершковим маслом, посипаємо половиною сухарів та горіхів. Іншу частину горіхів і сухариків додаємо до яблук та гарно перемішуємо. Викладаємо на тісто начинку та акуратно загортаємо рулет.

Крок четвертий

У попередньо розігріту до 190 градусів духовку ставимо деко зі штруделем та випікаємо протягом 40 хвилин. Готовий десерт витягуємо з духової шафи та лишаємо на 20 хвилин. Злегка вистиглий штрудель посипаємо корицею та цукровою пудрою. Подаємо до столу з кулькою морозива чи збитими вершками.