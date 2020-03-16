Скачать
Понеділок, 16.03.2020
Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
Через карантин Україна не видає візи
Через карантин Україна не видає візи
Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів
Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів
Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики
Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики

16 березня 2020 – яке сьогодні свято, традиції і прикмети

16 березня 2020 – яке сьогодні свято, традиції і прикмети
07:41 Сьогодні Телеграф maximum.fm Фото: pixabay.com

Новини України:Сьогодні, 16 березня, віряни вшановують пам'ять мученика Євтропія Амасійського.

Дата 16 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Євтропія Амасійського. Він жив у 3-4 століттях у Малій Азії і загинув за віру від рук язичників.
У понеділок, 16 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 870 – заснування в Болгарії православної церкви.
  • 1521 – під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він загинув у сутичці з місцевими жителями.
  • 1851 – Іспанія і Ватикан уклали конкордат, за яким католицька церква одержала повний контроль над освітою і цензурою в Іспанії.
  • 1870 – у Москві відбулася прем'єра увертюри "Ромео і Джульєтта" Петра Чайковського.
  • 1880 – за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.
  • 1917 – у Києві відбулася велика маніфестація – День свята революції. Під час мітингу кияни знищили міський пам'ятник Столипіну.
  • 1917 – російський великий князь Михайло Александрович, брат Миколи II, зрікається престолу на користь Установчих зборів.
  • 1919 – більшовицькі війська штурмом беруть в Петрограді будівлю Путіловського заводу, що страйкував, заарештовано до 900 робітників
  • 1919 – у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.
  • 1921 – укладено Московський договір між РРФСР та урядом Ататюрка. Всупереч умовам Севрського договору, до Туреччини перейшли Карська область і Сурмалінський повіт колишньої Російської імперії, що їх вірмени вважають своїми етнічними землями. Вірменське населення згодом залишило ці території.
  • 1923 – римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.
  • 1936 – з конвеєра Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль – лімузин марки "М-1".
  • 1960 – у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.
  • 1962 – СРСР запустив у космос супутник "Космос-1".
  • 1962 – Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.
  • 1988 – газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого загинуло кілька тисяч його мешканців.
  • 1990 – у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
  • 1994 – фігуристка Тоня Хардинг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган.
  • 1998 – Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви в роки Голокосту.
  • 2001 – чеченці захопили російський літак ТУ-154. Літак "Внуковських авіаліній" чартерного рейсу Москва-Стамбул-Москва був захоплений чеченцями невдовзі після вильоту зі Стамбула. Саудівська влада дозволила посадку літака в аеропорті міста Медина. При захопленні літака саудівський спецназ убив трьох – стюардесу, пасажира-турка і одного з терористів.
  • 2006 – Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини.
  • 2014 – відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 БЕРЕЗНЯ

  • 1750 – Гершель Кароліна Лукреція, німецько-англійський астроном, сестра і помічниця Вільяма Гершеля.
  • 1751 – Медісон Джеймс (англ. James Madison), 4-й президент США (1809–1817).
  • 1771 – Антуан Жан Гро, французький художник першої третини 19 ст.
  • 1787 – Ом Георг Симон, німецький фізик, автор одного з основних законів електричних кіл (закон Ома).
  • 1839 – Арман Сюллі-Прюдом, французький поет, перший Нобелівський лауреат з літератури.
  • 1846 – Прахов Адріян Вікторович, відомий київський археолог, історик мистецтв, художній критик, професор Київського університету, очільник розписів Володимирського собору.
  • 1859 – Попов Олександр Степанович, фізик і електротехнік, один з винахідників радіо.
  • 1882 – Алчевська Христина Олексіївна, українська письменниця, драматург, прозаїк, поетеса і педагог; дочка Олексія Кириловича і Христини Данилівни Алчевських.
  • 1883 – Соня Грін, американська письменниця, видавець-аматор українського походження, дружина Говарда Лавкрафта.
  • 1894 – Юрій Дараган, український поет, представник "празької школи".
  • 1906 – Франсиско Аяла, іспанський письменник, перекладач і соціолог.
  • 1911 – Менгеле Йозеф, німецький лікар, який проводив досліди над в'язнями Освєнціма.
  • 1923 – Маркевич Дмитро Борисович, швейцарський віолончеліст, викладач і музикознавець українського походження. Праправнук українського історика Миколи Андрійовича Маркевича, молодший брат диригента Ігора Маркевича.
  • 1935 – Сергій Юрський, радянський та російський актор (Остап Бендер).
  • 1941 – Бертолуччі Бернардо, італійський кінорежисер, володар "Оскара" ("Маленький Будда", "Останнє танго в Парижі").
  • 1944 – Микола Підгорний, український живописець.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вмитися 16 березня до сходу сонця водою, в якій на ніч залишили срібний предмет або яйце, то весь рік будеш молодою і вродливою – так нерідко робили дівчата.
  • Після заходу сонця не можна сміття виносити, інакше, згідно з прикметами, своє щастя викинеш.
  • Не можна брати і давати гроші в борг 16 березня після заходу сонця, оскільки в боргах будеш весь рік.
  • Потрібно саме 16 березня осяяти хресним знаменням вхідні двері в будинку, ворота, вікна та вогнище – це дозволить захистити себе і близьких від злих сил.
  • Якщо у цей день синиці весело щебечуть – чекайте потепління.
  • Дикі гуси пролітають – весняні паводки незабаром почнуться.
  • А якщо птахи летять низько, то чекати мілководдя.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна ходити до лісу. Якщо ж пішли, то поводьтеся тихо і дуже обережно, прислухайтеся до звуків природи.
  • Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.
  • Сміття після заходу сонця теж не можна викидати, бо так винесете з будинку достаток і добробут.
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Календарь, Церква, Свята, Прикмети, Суспільство, Подіїї, Сьгодні, 16 Березня 2020.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії від коронавірусу помер футболіст Франсіско Гарсія
02 Виготовлення антисептика в домашніх умовах
03 Медична маска своїми руками
04 Українка повернулася з Іспанії - її госпіталізували
05 У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся