Рецепт дня: кіш лорен із куркою

Страва родом із Франції, проте смак пирога настільки яскравий і насичений, що ним із задоволенням частують домашніх та гостей по всьому світу.

Кіш лорен — апетитний відкритий пиріг на основі пісочного тіста з найрізноманітнішими начинками.

Готують цю колоритну страву на основі тіста, до складу якого обов’язково додають якісне вершкове масло з високим відсотком жирності. А для соковитої начинки поєднують стиглі сезонні овочі зі свіжим м’ясом, грибами та зеленню.

До складу французького пирога часто додають бекон, цибулю й навіть рибу. Та найсмачнішим вважають класичний рецепт — із копченою або смаженою куркою, що робить кіш лорен особливо ароматним і ніжним. Відкриємо невеличкий секрет: традиційну начинку чудово збагатити грибами та броколі. Ці низькокалорійні та ситні водночас інгредієнти додадуть начинці яскравих пряних ноток і соковитості.

Будьте певні: запашні шматочки курятини, смажені шампіньйони та наповнена вітамінами броколі у поєднанні з тягучим розплавленим сиром подарують вам неймовірну насолоду. А хрустке пісочне тісто, приправлене дрібкою мускатного горіха, чудово доповнить букет смакових вражень!



Апетитний тандем корисних і ситних інгредієнтів робить шматок французького пирога поживним сніданком, чудовим обідом, а якщо знадобиться — і смачним перекусом, який зручно взяти із собою.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Яйця - 3 шт

Вершкове масло - 50 гр

Борошно - 200 гр

Вода - 3 ст.л.

Білі гриби або шампіньйони - 400 гр

Куряча грудка - 300 гр

Броколі - 200 гр

Цибуля - 100 гр

Молоко - 50 гр

Вершки - 150 гр

Сир напівтвердий - 180 гр

Мелений мускатний горіх - 1 ч.л.

Сіль, перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Нарізаємо масло невеликими шматочками та залишаємо на годину за кімнатної температури. До масла додаємо яйце, борошно та сіль. Замішуємо тісто та кладемо в холодильник на 30 хвилин.

Етап № 2

Готуємо начинку. Курячу грудку кладемо в каструлю, заливаємо водою, додаємо спеції та варимо до готовності. Коли грудка охолоне, нарізаємо м’ясо дрібними шматочками.

Етап № 3

Гриби ретельно чистимо, промиваємо у холодній воді та подрібнюємо. Очищуємо цибулю від лушпиння й нарізаємо тонкими смужками або кубиками. Розігріваємо пательню, наливаємо рослинну олію. Кілька хвилин смажимо цибулю на пательні та додаємо гриби.

Суміш грибів та цибулі обсмажуємо до золотистого кольору протягом 10 хвилин, після чого викладаємо на пательню і шматочки курячої грудки та броколі. Смажимо овочево-м’ясне асорті ще 10 хвилин та залишаємо охолоджуватися.

Зверніть увагу! У броколі безліч місць, де можуть накопичуватися бактерії, тому перед приготуванням її необхідно ретельно помити: повністю залити холодною водою, залишити на 5 хвилин та промити під краном.

Етап № 4

Розігріваємо духовку до 180 °C. Форму змащуємо маслом або застеляємо пергаментним папером. Викладаємо тісто, робимо бортики. Зверху застеляємо пергаментом і засипаємо будь-якою крупою, щоб тісто почало рівномірно пропікатися й не піднялося. Ставимо основу французького пирога в духовку на 15–20 хвилин.

Етап № 5

Для приготування заливки у глибокій посудині збиваємо яйця, змішуємо з молоком, вершками та спеціями.

Етап № 6

Виймаємо тісто з духовки. Всередину викладаємо начинку та додаємо заливку. Вона має повністю закрити начинку.

Випікаємо пиріг протягом 25 хвилин. Тим часом натираємо сир на дрібній терці та щедро посипаємо ним кіш лорен за 5–10 хвилин до кінця приготування.

Соковитий французький пиріг готовий. Bon appetit!