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Четвер, 19.03.2020
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19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
08:00 Сьогодні Телеграф maximum.fm Фото: pixabay.com

Новини України:Сьогодні, 19 березня, віряни вшановують пам'ять мучеників 42-х Аморейських.

Дата 19 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників 42-х Аморейських.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 19 березня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Федір, Максим, Олена, Костянтин, Юліан, Аврам, Абрам. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 721 до н. е. – перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона.
  • 1474 – у Венеції приймається закон про охорону винаходів – перший у світі закон про охорону авторського права.
  • 1682 – Церковний собор у Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти влади королів.
  • 1831 – перше пограбування банку у США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank New York (ніякого зв'язку зі скандально відомим нині Bank New York) 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити (він отримав п'ять років ув'язнення у в'язниці Сінг-Сінг) і повернути велику частину викраденого.
  • 1859 – у Парижі пройшла прем'єра опери Шарля Гуно "Фауст".
  • 1913 – у "Метрополітен-опера" в Нью-Йорку вперше повністю виконана опера Модеста Мусоргського "Борис Годунов".
  • 1917 – Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії.
  • 1917 – у Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.
  • 1934 – радгоспник Митрофан Никітін відкриває вогонь із револьвера по труні В. Леніна у мавзолеї.
  • 1946 – Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошуються департаментами Франції.
  • 1953 – уперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскара".
  • 1953 — уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР.
  • 1955 – у Масаді (Ізраїль) археологами виявляються останки палацу Ірода.
  • 1958 – у Страсбурзі відкривається перше засідання Європарламенту.
  • 1970 – радянські дисиденти Андрій Сахаров, Валентин Турчин і Рой Медведєв написали відкритий лист на ім'я Брежнєва, Косигіна і Підгірного із закликом провести демократизацію режиму.
  • 1982 – Фолклендська війна: аргентинські військові висадились на острові Південна Джорджія (Фолкленди), почавши війну
  • 1989 – перший прототип єдиного у світі літального апарату з поворотними роторами – багатоцільового V-22 "Оспрей" уперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального.
  • 2012 – сталася стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 БЕРЕЗНЯ

  • 1434 – Асікаґа Йосікацу, 7-й сьоґун сьоґунату Муроматі.
  • 1601 – Алонсо Кано, іспанський живописець і скульптор.
  • 1801 – Сальваторе Каммарано, італійський поет, драматург і лібретист.
  • 1803 – Жозеф-Фредерік-Бенуа Шарр'єр, французький розробник хірургічних інструментів швейцарського походження.
  • 1813 – Девід Лівінгстон, шотландський місіонер і дослідник Африки.
  • 1816 – Йоханнес Йозеф Херман Верхюльст, нідерландський композитор і диригент.
  • 1821 – Річард Френсіс Бертон, британський дослідник, географ, перекладач, письменник. Відкрив озеро Танганьїка.
  • 1873 – Макс Регер, німецький композитор, піаніст, органіст.
  • 1889 – Борис Герасимович, український астрофізик, жертва сталінського терору.
  • 1894 – Микола Алексєєв, український книжковий графік.
  • 1895 – Максим Рильський, український поет, перекладач, публіцист.
  • 1899 – Аркадій Любченко, український письменник, редактор.
  • 1904 – Марко Вороний, український поет з когорти Розстріляного відродження
  • 1928 – Кюнг Ганс, швейцарський католицький теолог.
  • 1930 – Ліна Костенко, українська поетеса.
  • 1931 – Емма Андієвська, українська письменниця, поетка та малярка.
  • 1933 – Філіп Рот, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії.
  • 1938 – Якоб Седерман, перший Європейський омбудсмен, відомий політичний і державний діяч Фінляндії.
  • 1941 – Лама Оле Нідал, вчитель буддизму Діамантового Шляху.
  • 1955 – Брюс Вілліс, американський кіноактор.
  • 1955 – Валентина Сазонова, дизайнер одягу, авторка ляльок, громадський та культурний діяч України.
  • 1955 – Піно Даніеле, італійський кантауторе, співак та композитор.
  • 1972 – Сергій "Фома" Фоменко, український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту "Мандри".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Морозна погода – чекай весни та теплого, посушливого літа
  • Лід тоне в річках – рік буде неврожайним
  • Проліски з'явилися 19 березня – можна приступати до посівних робіт
  • Якщо в колодязь 19 березня кинути трохи моху, то дощ піде. Цим прийомом часто користувалися під час посухи в інші дні року
  • Іменинники Олена і Костянтин в цей день будуть дуже успішними
  • Мороз ударив вранці 19 березня – ще 40 днів буде аналогічна погода
  • Дятел у лісі стукає – холоди триватимуть ще довго
  • Весь день сніг – літо буде засушливим
  • Лід на річках тоне – прикмета до того, що рік буде неврожайним і важким
  • Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Категорично заборонено сьогодні вживати нецензурні слова.
  • Також не варто у цей день пліткувати.
  • Обмежтеся від вживання спиртних напоїв, а також від куріння.
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История, Память, Календарь, Церква, Свято, Прикмети, Суспільство, Подіїї.
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