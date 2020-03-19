19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Новини України:Сьогодні, 19 березня, віряни вшановують пам'ять мучеників 42-х Аморейських.

Дата 19 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників 42-х Аморейських.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 19 березня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Федір, Максим, Олена, Костянтин, Юліан, Аврам, Абрам. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

721 до н. е. – перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона.

1474 – у Венеції приймається закон про охорону винаходів – перший у світі закон про охорону авторського права.

1682 – Церковний собор у Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти влади королів.

1831 – перше пограбування банку у США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank New York (ніякого зв'язку зі скандально відомим нині Bank New York) 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити (він отримав п'ять років ув'язнення у в'язниці Сінг-Сінг) і повернути велику частину викраденого.

1859 – у Парижі пройшла прем'єра опери Шарля Гуно "Фауст".

1913 – у "Метрополітен-опера" в Нью-Йорку вперше повністю виконана опера Модеста Мусоргського "Борис Годунов".

1917 – Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії.

1917 – у Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.

1934 – радгоспник Митрофан Никітін відкриває вогонь із револьвера по труні В. Леніна у мавзолеї.

1946 – Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошуються департаментами Франції.

1953 – уперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскара".

1953 — уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР.

1955 – у Масаді (Ізраїль) археологами виявляються останки палацу Ірода.

1958 – у Страсбурзі відкривається перше засідання Європарламенту.

1970 – радянські дисиденти Андрій Сахаров, Валентин Турчин і Рой Медведєв написали відкритий лист на ім'я Брежнєва, Косигіна і Підгірного із закликом провести демократизацію режиму.

1982 – Фолклендська війна: аргентинські військові висадились на острові Південна Джорджія (Фолкленди), почавши війну

1989 – перший прототип єдиного у світі літального апарату з поворотними роторами – багатоцільового V-22 "Оспрей" уперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального.

2012 – сталася стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 БЕРЕЗНЯ

1434 – Асікаґа Йосікацу, 7-й сьоґун сьоґунату Муроматі.

1601 – Алонсо Кано, іспанський живописець і скульптор.

1801 – Сальваторе Каммарано, італійський поет, драматург і лібретист.

1803 – Жозеф-Фредерік-Бенуа Шарр'єр, французький розробник хірургічних інструментів швейцарського походження.

1813 – Девід Лівінгстон, шотландський місіонер і дослідник Африки.

1816 – Йоханнес Йозеф Херман Верхюльст, нідерландський композитор і диригент.

1821 – Річард Френсіс Бертон, британський дослідник, географ, перекладач, письменник. Відкрив озеро Танганьїка.

1873 – Макс Регер, німецький композитор, піаніст, органіст.

1889 – Борис Герасимович, український астрофізик, жертва сталінського терору.

1894 – Микола Алексєєв, український книжковий графік.

1895 – Максим Рильський, український поет, перекладач, публіцист.

1899 – Аркадій Любченко, український письменник, редактор.

1904 – Марко Вороний, український поет з когорти Розстріляного відродження

1928 – Кюнг Ганс, швейцарський католицький теолог.

1930 – Ліна Костенко, українська поетеса.

1931 – Емма Андієвська, українська письменниця, поетка та малярка.

1933 – Філіп Рот, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії.

1938 – Якоб Седерман, перший Європейський омбудсмен, відомий політичний і державний діяч Фінляндії.

1941 – Лама Оле Нідал, вчитель буддизму Діамантового Шляху.

1955 – Брюс Вілліс, американський кіноактор.

1955 – Валентина Сазонова, дизайнер одягу, авторка ляльок, громадський та культурний діяч України.

1955 – Піно Даніеле, італійський кантауторе, співак та композитор.

1972 – Сергій "Фома" Фоменко, український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту "Мандри".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Морозна погода – чекай весни та теплого, посушливого літа

Лід тоне в річках – рік буде неврожайним

Проліски з'явилися 19 березня – можна приступати до посівних робіт

Якщо в колодязь 19 березня кинути трохи моху, то дощ піде. Цим прийомом часто користувалися під час посухи в інші дні року

Іменинники Олена і Костянтин в цей день будуть дуже успішними

Мороз ударив вранці 19 березня – ще 40 днів буде аналогічна погода

Дятел у лісі стукає – холоди триватимуть ще довго

Весь день сніг – літо буде засушливим

Лід на річках тоне – прикмета до того, що рік буде неврожайним і важким

Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ