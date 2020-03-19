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Лікарі позповіли, як правильно пити каву

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Лікарі позповіли, як правильно пити каву
05:22 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Кава може як бути корисною, так і шкодити для здоров'я людей.

У 2016 році каву внесли до списку речовин з протипухлинною дією, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Чим корисна кава?

За словами Супрун, зараз каву вважають елементом здорового раціону. Зокрема, кава добре впливає на такі процеси в нашому організмі:

Покращує стан вистилки кровоносних судин і тим самим зменшує ризик атеросклерозу.

На 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С.

Зменшує прояви панкреатиту (запалення підшлункової залози, 24 канал).

В деяких людей, кава на 18-60% зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона.

В людей, які швидко руйнують кофеїн, кава знижує розвиток серцево-судинних хвороб.

Ті, хто регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті.

Любителі кави рідше хворіють на діабет, а в діабетиків кава стає на заваді утворенню вісцерального жиру (на животі).

Кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг.

Кава стимулює утворення фактору росту нервів BDNF (іншими стимулянтами його синтезу є біг, танці та інтервальне голодування).

Збільшує сфокусованість, боруться з сонливістю та покращує настрій.

Чим кава може шкодити?

• Першою причиною є повільне знешкодження кофеїну.

Як розповіла Супрун, кофеїн, як і ліки та стероїдні гормони, проходить знешкодження в печінці. Власники "повільних" цитохромів довго знешкоджують кофеїн, тому він може викликати тахікардію, гіпертензію, біль в серці, тривожність і порушення сну.

Також кава активує симпатичну нервову систему. Звідси висновок: якщо кава на вас сильно діє, від неї калатає серце, вам тривожно, пересихає в роті і пропадає сон — не пийте каву. Саме вам вона шкідлива.

• Другою шкідливою причиною є залежність від кави.

Часто якщо ми маємо мало сну, але потрібно зосередитися, ми п’ємо багато кави, яка зрештою перестає діяти. В цій ситуації шкідлива не сама кава, а хронічний брак сну.

Як виникає залежність? Спершу від кави добре: вона викликає викид гормонів, які залучені у відчуттях задоволення, бадьорості чи радості. Кава може і викликати умовний рефлекс самим лише ароматом чи контекстом споживання. В результаті кофеїн "гальмує гальмування", а мозок продовжує вивільнення нейромедіаторів збудження. Але вічно так тривати не може: нейромедіатори закінчуються, починають діяти інші механізму відчуття втоми та виснаження, а мозок збільшує кількість аденозинових рецепторів. В результаті, щоб їх всі заблокувати, слід вжити ще більше кави.

Що робити? Змиритися з тим, що хочеться спати і виспатися. Якщо ви відчуваєте, що стали залежні від кави, то варто не пити каву кілька тижнів. Тільки тоді кількість аденозинових рецепторів зменшиться до звичного рівня.

• Окрім того, кава шкодить, якщо її поєднувати зі смаколиками та/або молоком.

Таке не помітне споживання солодощів з вмістом транс-жирів і без будь-яких корисних речовин, як-то клітковина чи вітаміни — шкодить здоров’ю.

Натомість молоко не є абсолютним злом, воно шкодить передусім людям із непереносимістю лактози, тобто нездатністю розщеплювати цукор молока. Який висновок? Каву краще запивати водою, пити без цукру і смаколиків чи молока. Велике лате з цукром не має бути замінником вчасної і повноцінної страви.

Як визначити, скільки кави пити?

Перш за все, ви маєте спиратися на свої відчуття від кави. Якщо вона на вас "не діє", то можете пити еквівалент до 6 порцій еспресо на день. Якщо кава вас надто збуджує, то вживайте не більше порції на день.

– Офіційні джерела найчастіше радять пити до чотирьох порцій кави на день — еквівалент 400 мг кофеїну.

– Якщо вам варто "зробити ривок", але сил немає, випийте кави і поспіть 15 хвилин. Під час сну в мозку стане менше аденозинових рецепторів, і кофеїну буде легше заблокувати решту. Такий трюк допоможе почуватися бадьоріше.

– Не пийте каву, а також інші напої, надто гарячими. Це збільшує ризик раку стравоходу.

– Атлети можуть покращити відчуття на забігу чи тренуванні, якщо вип’ють міцну велику каву та зап’ють її соком.

– Каву можна пити вагітним жінкам, але 1-2 рази на день. Під час вагітності кофеїн руйнується повільніше, і на це слід зважати. Високі дози кофеїну під час вагітності збільшують ризик викидню чи народження дитини із малою вагою.

– Коли п’єте каву, зважайте не на розмір порції, а на кількість меленої кави, взятої для приготування.

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– Кава може збільшувати ризик остеопорозу, але в разі, що її п’ють жінки в менопаузі в кількості близько 8 порцій на день.

– Кава у поєднанні із цигарками збільшує задоволення від того і другого, подовжує дію кави, тобто сповільнює знешкодження кофеїну, а в деяких людей покращує знешкодження бензопірену сигаретного диму.

– Уникайте енергетичних напоїв, що містять кофеїн. Там його доза дуже висока, і, до того ж, є забагато цукру та додаткові стимулятори.

Пам’ятайте, щоби кава приносила користь та залишалася елементом здорового раціону — споживайте її помірно та керуйтеся відчуттями свого організму.

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